Власть

Спикер ЖК пригрозил депутатам: имена прогульщиков будут публиковать в СМИ

Сегодня на заседании ЖК торага Нурланбек Тургунбек уулу призвал депутатов работать активно и не жалея сил.

«У нас на рассмотрении очень много законопроектов, которые надо рассмотреть. Есть некоторые в сфере экономики, которые требуют рассмотрения сразу в трех чтениях. Поэтому призываю активно работать в комитетах, а на пленарные заседания выносить уже проработанные документы только на голосование. Поэтому на следующую неделю не планируйте ничего, будет много работы. Тех, кто будет пропускать, сразу предупреждаю — будем урезать зарплату и в СМИ публиковать имена прогульщиков», — добавил он.
