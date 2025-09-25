14:53
Торага ЖК: На выборах не будет места обману, подкупу и фальсификациям

Сегодня, 25 сентября, VII созыв Жогорку Кенеша Кыргызской Республики принял решение о самороспуске. После принятия соответствующего постановления торага Нурланбек Тургунбек уулу обратился к народу, отметив историческое значение данного решения.

Торага подчеркнул, что впервые в истории независимого Кыргызстана парламент принял решение о самороспуске, напомнив, что в 1994 и 2007 году роспуск парламента осуществлялся указами действующих президентов, а в 2010-м – декретом Временного правительства.

«Согласно же действующему Основному закону страны, не предусмотрено право президента на роспуск парламента. Поэтому хочу особо подчеркнуть, что это решение является исключительно решением самого парламента. В него не вмешивались никакие внешние силы, ни президент, ни кабинет министров. Если бы мы думали о личных интересах, у нас была возможность проработать еще один год. Однако депутаты поставили интересы государства выше собственных и пришли к такому решению», – сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Кроме того, торага напомнил, что за четыре года своей деятельности Жогорку Кенеш VII созыва принял множество значимых для государства законопроектов.

«В том числе была поставлена точка в вопросе границ, полностью урегулировав приграничный вопрос с Узбекистаном и Таджикистаном. Мы ратифицировали соглашения по строительству китайско-кыргызско-узбекской железной дороги, реализация которой откладывалась десятилетиями. Также был принят конституционный закон «О государственном языке», являющемся сердцем нации. Удалось принять и ряд законопроектов, направленных на проведение административно-территориальной реформы», – подчеркнул он.

Нурланбек Тургунбек уулу также напомнил, что VII созыв, проявив волю, принял специальный закон о реабилитации предков, ставших жертвами несправедливости и репрессий в советское время.

Торага также высказал свое мнение относительно предстоящих выборов, подчеркнув, что каждый гражданин Кыргызстана, отвечающий требованиям соответствующего закона, в том числе все 90 депутатов VII созыва, имеют право участвовать в избирательной кампании.

«Как и прошлые выборы, мы постараемся провести и это голосование открыто и прозрачно. В этом процессе не будет места обману, подкупу и фальсификациям. Каждый кандидат должен прийти в парламент, получив реальные голоса народа», – отметил Нурланбек Тургунбек уулу.

Он подчеркнул, что все заявления о том, что кто-то решил принимать участие в выборах, получив благословение президента, торага или генерала, являются ложными.

«Только народ может благословить и дать человеку мандат. Мы не хотим, чтобы выборы завершились скандалом, как это было на некоторых предыдущих голосованиях, когда оказывалась поддержка одному определенному кандидату, а другому намеренно создавали трудности. Сегодняшняя власть стремится к чистым и справедливым выборам», – сказал торага.

Фото ЖК КР.

Вместе с тем Нурланбек Тургунбек уулу призвал кандидатов в депутаты относиться друг к другу с уважением, не прибегая к черному пиару. «Надо помнить, что самая главная ценность – это человечность», – добавил он.

Он также напомнил, что, несмотря на самороспуск, полномочия депутатов VII созыва сохраняются до прихода депутатов нового созыва.

«В случае необходимости, я, как торага Жогорку Кенеша, могу созвать депутатов на внеочередную сессию», – сказал Нурланбек Тургунбек уулу.
