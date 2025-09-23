12:53
Торага ЖК: Центральная Азия вступает в новую эпоху развития в своей истории

Сегодня под руководством торага Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу начал свою работу III Межпарламентский форум государств Центральной Азии «Парламенты стран Центральной Азии: эффективные решения для всестороннего развития региона».

Спикер, подчеркнув, что рад встрече с главами парламентов соседних государств в Бишкеке, отметил, что за короткий срок данный межпарламентский форум стал главной площадкой для обсуждения важных региональных инициатив.

«В последние годы между пятью государствами Центральной Азии активно развивается политико-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество, в том числе активно ведется межпарламентский диалог. Уточнение кыргызско-таджикской государственной границы не только укрепило связи между Кыргызстаном и Таджикистаном, но и вывело отношения стран Центральной Азии на новый уровень.

Необходимо и дальше развивать сложившиеся связи и совместно взаимодействовать в сферах регулирования изменения климата, рационального использования водных ресурсов, укрепления энергетической и продовольственной безопасности, расширения транспортных и торговых связей. Уверен, что в этих направлениях мы добьемся эффективных результатов только в том случае, если объединим свои усилия», — отметил он.

Нурланбек Тургунбек уулу обозначил, что кыргызская сторона заинтересована в развитии промышленной кооперации, создании совместных агропромышленных комплексов, модернизации приграничной инфраструктуры и создании совместных туристических маршрутов.

«Это будет способствовать созданию новых рабочих мест и откроет широкие перспективы для устойчивого экономического развития», — подчеркнул он, а также остановился на важных для региона инфраструктурных проектах, таких как строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1.

Торага парламента

«Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан расширяет географию грузоперевозок в направлении Европы, Ближнего Востока и Южной Азии. Помимо того, что это станет настоящим логистическим коридором, железная дорога будет способствовать развитию торгового, инвестиционного и промышленного сотрудничества. Поэтому посредством использования парламентской дипломатии мы должны содействовать наращиванию связей в этих обозначенных сферах», — сказал торага.

Кроме этого, он заметил, что основной целью III Межпарламентского форума в Бишкеке является превращение Центральной Азии в ключевой центр политико-экономического и культурно-гуманитарного партнерства.

Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что в рамках данного мероприятия пройдут три основные сессии, где будут обсуждены такие вопросы, как законодательная поддержка прав граждан и экономической стабильности, усиление законодательных мер в сфере улучшения инвестиционного климата, повышение экономической прозрачности в государствах Центральной Азии, кибербезопасность, правовое регулирование цифровой среды.

«Сегодня мы все являемся свидетелями того, что Центральная Азия вступает в новую эпоху развития в своей истории. Все мы должны приложить усилия, чтобы эта эпоха стала временем больших возможностей, устойчивого развития и укрепления добрососедства», — добавил он.
