В рамках III Межпарламентского форума принята Бишкекская декларация

Сегодня в рамках III Межпарламентского форума государств Центральной Азии, который проходит в госрезиденции «Ала-Арча», принята Бишкекская декларация.

Отметив важность каждого озвученного на форуме предложения, торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу сказал: «Мы обменялись мнениями о том, как мы можем совместными усилиями обеспечить стабильность в регионе и внести вклад в развитие пяти соседних стран. Каждый поднятый вопрос учтен и включен в Бишкекскую декларацию. Я убежден, что данная декларация позволит расширить диалог между парламентами государств Центральной Азии и станет главной дорожной картой для регионального единства».

Фото ЖК

Торага также выразил благодарность главам парламентов, поддержавшим декларацию, добавив, что форум достиг своей цели.