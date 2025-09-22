10:35
Я скучал, сказал президент США: Дональд Трамп и Илон Маск помирились

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск помирились, сообщает газета Daily Mail. Это произошло на церемонии панихиды по убитому активисту Чарли Кирку.

скриншота с видеозаписи
Фото скриншота с видеозаписи

По данным издания, специалист по чтению по губам расшифровал разговор двух соратников.

Глава Белого дома признался Илону Маску, что скучал.

«Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыла, что Трамп спросил: «Как дела?», когда повернулся к Маску, чтобы поприветствовать его. Затем Маск, по-видимому, пожал плечами, когда Трамп сказал: «Илон, я слышал, ты хотел пообщаться», — говорится в публикации.

Затем Дональтд Трамп сказал: «Давай попробуем найти способ наладить ситуацию».

«Маск ответил кивком головы. Затем президент приобнял его за руку и сказал: «Я скучал по тебе», — пишет газета.

Дональд Трамп и Илон Маск после короткого разговора пожали друг другу руки и предприниматель покинул трибуну, где находился президент США.

Напомним, ранее друзья публично поссорились. Перепалка между Илом Маском и Дональдом Трампом произошла из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. Миллиардер назвал его «отвратительной мерзостью» и соратники поссорились.

Летом президент США подписал «большой прекрасный закон», который среди прочего предполагает снижение федеральных налогов и увеличение расходов на оборону и безопасность на границе. До этого документ был принят Конгрессом с небольшим перевесом голосов. Документ представляет собой комплексную экономическую программу, воплощающую ключевые предвыборные обещания главы Белого дома.

Именно этот законопроект стал яблоком раздора между Трампом и Илоном Маском. В соцсети X Илон Маск, говоря о законопроекте о сокращении расходов, назвал его долговым рабством, увеличивающим потолок госдолга страны на $5 триллионов. Соратники устроили публичную перепалку, которая продолжалась несколько дней.

Илон Маск объявил, что создаст новую Партию Америки, которая призвана стать альтернативой Республиканской и Демократической партиям.
