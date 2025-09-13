Политическое убийство сторонника президента США: подозреваемого задержали

В США задержали подозреваемого в убийстве одного из самых преданных сторонников Дональда Трампа Чарли Кирка.

Напомним, активист скончался на 32-м году жизни, получив огнестрельное ранение в ходе выступления в американском университете в штате Юта.

Фото ФБР. 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон назван подозреваемым в убийстве Чарли Кирка

Убийцей Чарли Кирка считается 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным CNN, он во всем признался своему отцу и тот сам связался с властями и обеспечил нахождение сына под своим контролем до задержания.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в тюрьме штата Юта без права внесения залога. Тайлеру Робинсону могут предъявить обвинения по трем статьям: убийство при отягчающих обстоятельствах, незаконное хранение оружия и воспрепятствование правосудию.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду на смертный приговор для убийцы своего сторонника. Глава Белого дома также заявил, что посмертно наградит Чарли Кирка президентской медалью свободы.