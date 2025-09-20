В Бишкеке пройдет III межпарламентский форум государств Центральной Азии. Тема встречи – «Парламенты стран Центральной Азии: эффективные решения для всестороннего развития региона», сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Ожидается, что в мероприятии примут участие главы парламентов стран региона.

Цель форума – укрепление межпарламентского взаимодействия в Центральной Азии в целях устойчивого экономического роста, регулирования миграционных процессов и развития цифровой среды.

Участники обсудят такие темы, как «Миграция и трудовые потоки: законодательное обеспечение прав граждан и устойчивость экономики», «Законодательные меры по улучшению инвестиционного климата и повышению прозрачности экономики в странах Центральной Азии», «Парламенты и цифровой суверенитет: кибербезопасность, правовое регулирование цифровой среды».