Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Аскаралы Мадаминов стал замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Гульбара Абдыкалыкова освобождена от этой должности. Она проработала с июля 2024 года.

Аскаралы Мадаминов будет курировать административные вопросы в министерстве.

Функции бизнес-омбудсмена возложены на Торгово-промышленную палату

Он родился в 1988-м. Окончил Академию управления при президенте КР.

Трудовую деятельность начал в 2008 году, занимал различные должности на госслужбе и в общественных структурах. Был помощником депутата Жогорку Кенеша, участвовал в законотворческом процессе.

Возглавлял подразделения в Государственном агентстве по делам физкультуры, спорта и молодежной политики, активно участвовал в организации II, III и IV Всемирных игр кочевников. С 2025-го руководил Национальным культурным центром КР.

Кымбат Курманалиева стала замглавы ГУВД Бишкека.

До назначения она занимала пост начальника следственной службы ГУВД Чуйской области.

Канатбек Шеров назначен первым заместителем акима Ноокенского района.

Ранее эту должность занимал Жайнак Немат уулу, который в июле стал мэром Нарына.

Посол Вьетнама Фам Тхай Ньы Май завершает свою дипмиссию в Кыргызстане.

Заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Кыргызстане (с резиденцией в Астане) Фам Тхай Ньы Май в связи с завершением ее дипломатической миссии.

Она проработала в КР с ноября 2022 года.

О кадровых перестановках с 8 по 12 сентября читайте здесь.
