Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Начальником управления капитального строительства мэрии Бишкека назначен Эрмек Арымбаев.

Мирлан Молдобасаров освобожден от должности главы управления капстроительства мэрии Бишкека за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Он занимал пост с апреля 2022 года.

Ранее Эрмек Арымбаев был заместителем руководителя управления.

Талантбек Касымов назначен директором службы экотехнадзора при Минприроды.

Ранее должность занимал Болот Джусупбеков, который стал первым замглавы Минприроды.

Талантбек Касымов родился 18 марта 1970 года. Окончил Тверской политехнический институт по специальности «открытые горные работы».

Трудовую деятельность начал с 1988-го, занимал различные руководящие должности в системе государственного и муниципального управления. С июля 2024 года по сентябрь 2025-го работал заместителем директора службы экологического и технического надзора.

Жогорку Кенеш досрочно прекратил полномочия члена ЦИК Гулшаркан Култаевой.

Она написала заявление об уходе с должности.

Гулшаркан Култаева стала членом ЦИК 19 февраля 2025 года. До этого она была депутатом ЖК.

Айдай Карагулова стала заместителем директора департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии.

Родилась в 1979 году. Окончила Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова по специальности «экономика», магистратуру Академии управления при президенте КР по направлению «государственная политика и управление».

Трудовую деятельность начала в 2000-м в Налоговой службе, где проработала на различных должностях до 2013 года. С 2013-го до 2018-го занимала должность эксперта отдела финансов и кредитной политики аппарата правительства КР.

В 2018 году назначена заместителем председателя Государственной налоговой службы КР.

С 2022-го по 2025-й работала экспертом, затем заведующей сектором по делам Евразийского экономического союза отдела внешней политики администрации президента.

Искандер Адиев назначен заместителем главы НЭСК.

Он стал заместителем по капитальному строительству и инвестициям. Решение о назначении принято советом директоров компании.

Ранее Искандер Адиев занимал должность начальника группы перспективного развития ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Ранее эту должность занимал Ильгиз Сыдыгалиев, который стал генеральным директором.

Руслан Ставриди назначен директором Театра кукол имени Мусы Жангазиева.

Он родился 8 декабря 1963 года во Фрунзе.

Свою трудовую деятельность начал в 1984-м актером Республиканского театра кукол во Фрунзе.

1993-1997 — директор малого предприятия «Нина»;

1997-2004 — заместитель директора ООО «Аверс»;

2004-2008 — региональный менеджер ОсОО «Кастелла», «Дирол» — Кабири;

2009-2023 — технический работник Кыргызского государственного театра кукол;

с 2023 года — заместитель директора Кыргызского государственного театра кукол.

