18:00
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

В ГУВД Бишкека представили нового заместителя начальника

Руководство главного управления внутренних дел города Бишкека официально представило личному составу нового заместителя начальника. На эту должность назначена полковник милиции Кымбат Курманалиева, сообщает пресс-служба ведомства. 

ГУВД
Фото ГУВД. В ГУВД Бишкека представили нового заместителя начальника

До назначения в столичное ГУВД Кымбат Курманалиева занимала пост начальника следственной службы ГУВД Чуйской области.

В пресс-службе сообщили, что руководители управления пожелали новому заместителю успехов и отметили важность предстоящей работы в условиях возрастающих задач по обеспечению правопорядка в столице.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343581/
просмотров: 901
Версия для печати
Материалы по теме
Салават Садыракунов назначен замглавы Государственной страховой компании
Замглавы Национальной электрической сети Кыргызстана назначен Искендер Адиев
Президент Садыр Жапаров ужесточил правила набора на госслужбу
В мэрии Бишкека новый начальник управления капитального строительства
Руслан Ставриди назначен директором Театра кукол имени Мусы Жангазиева
Мурадил Джумадилде уулу переизбран главой Федерации профсоюзов Кыргызстана
Айдай Карагулова назначена замдиректора департамента финансовой политики ЕЭК
Акылбек Мураталиев назначен главным редактором киностудии «Кыргызфильм»
Грамотный врач. Приказ о назначении внештатного невролога отменять не будут
В Союзе строителей Кыргызстана сменился руководитель
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
15 сентября, понедельник
17:59
В Балыкчи строят современный рыбный рынок на въезде в город В Балыкчи строят современный рыбный рынок на въезде в г...
17:46
В Беларуси освобожденного экс-кандидата в президенты снова отправили в колонию
17:41
Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
17:32
В городе Ош заработали 20 зарядных станций для электромобилей
17:31
Без газа на четыре дня останется часть Бишкека