Руководство главного управления внутренних дел города Бишкека официально представило личному составу нового заместителя начальника. На эту должность назначена полковник милиции Кымбат Курманалиева, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото ГУВД. В ГУВД Бишкека представили нового заместителя начальника

До назначения в столичное ГУВД Кымбат Курманалиева занимала пост начальника следственной службы ГУВД Чуйской области.

В пресс-службе сообщили, что руководители управления пожелали новому заместителю успехов и отметили важность предстоящей работы в условиях возрастающих задач по обеспечению правопорядка в столице.