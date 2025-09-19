20:55
Власти США надеются вернуть себе авиабазу Баграм в Афганистане

Власти США надеются вернуть себе авиабазу Баграм в Афганистане и предпринимают для этого определенные действия. Об этом заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Фото из архива. авиабаза Баграм в Афганистане

«Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», — сказал он.

По словам главы Белого дома, база нужна Соединенным Штатам, так как она находится в часе полета от китайских ядерных объектов.

Как именно США пытаются вернуть Баграм, Дональд Трамп не уточнил.

Напомним, летом 2021 года ситуация в Афганистане ухудшилась после вывода из страны международных вооруженных сил. На этом фоне «Талибан» пошел в наступление на правительственные войска и в итоге взял власть в свои руки.

Соединенным Штатам после почти 20-летнего военного присутствия в стране пришлось в спешке выводить свой контингент. Военные бросили оружие, в том числе самое современное, технику, боеприпасы, а также оставили стратегически важные посты.
