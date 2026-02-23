США кратно увеличили число военных самолетов, размещенных на базах вокруг Ирана

США значительно увеличили количество военных самолетов, размещенных на базах в Иордании и Саудовской Аравии вблизи Ирана. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что Вашингтон «собирает огромную воздушную мощь на Ближнем Востоке для возможной военной кампании против Ирана, которая может продлиться несколько недель».

Со ссылкой на спутниковые снимки и оценку Тель-Авивского университета издание сообщает, что на базе в Иордании находится как минимум 66 истребителей. Восемнадцать из видимых на снимках самолетов — истребители F-35, сказал журналистам эксперт по авиации.

Также на базе находятся 17 многоцелевых истребителей F-15 и 8 штурмовиков A-10, говорится в статье. На этой базе также замечены самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 и транспортные самолеты.

Проанализировав снимки, авиационный эксперт также сообщил о присутствии самолетов воздушного предупреждения и управления E-3 AWACS и транспортных C-130 и C-5 на базе в Саудовской Аравии.