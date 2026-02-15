Годовщина вывода войск из Афганистана: в Бишкеке состоялся митинг-реквием

В Бишкеке у памятника воинам-интернационалистам сегодня состоялся митинг-реквием, посвященный 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику. Под звуки музыкальной композиции «Жалгыз аялдын үнү» участники почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания. Прозвучал метроном и был произведен троекратный залп.

В мероприятии приняли участие мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, заместитель министра обороны Алмазбек Кулмурзаев, атташе по вопросам обороны при посольстве России в КР Игорь Довбня, воины-афганцы, представители общественности.

Отмечено, что афганская война стала тяжелым испытанием для тысяч семей и оставила глубокий след в истории.