15:22
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Власть

Трамп заморозил военную помощь Тайваню на $400 миллионов ради сделки с КНР

Президент США Дональд Трамп приостановил пакет военной помощи Тайваню на сумму более $400 миллионов. Об этом сообщает The Washington Post.

В пакет входили боеприпасы и автономные беспилотники.

По данным издания, решение пока не окончательное и может быть пересмотрено. Глава Белого дома и часть его сторонников настаивают на том, чтобы Тайбэй закупал вооружение по коммерческим контрактам, а не получал его в рамках государственных программ военной помощи.

Отмечается, что администрация Дональда Трампа в целом смягчила подход к Китаю, стремясь заключить широкое торговое соглашение с Пекином. По мнению аналитиков, отказ от военного пакета может стать частью переговорного процесса между Вашингтоном и столицей КНР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344169/
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп предложил отзывать лицензии у телеканалов, критикующих его политику
Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в октябре—ноябре
Дональд Трамп хочет переименовать Пентагон в Министерство войны
Громкие заявления Путина на пресс-конференции в Китае. Главное
Нацгвардии США в Вашингтоне разрешили носить огнестрельное оружие
Дональд Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет
Саммит на Аляске. Оба президента уже в Анкоридже
Саммит на Аляске. Что происходит в Анкоридже в эти минуты
Как российской пропаганде рекомендовали освещать встречу Путина и Трампа
Самые интересные комментарии о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина
Популярные новости
Рамзан Кадыров отреагировал на&nbsp;интервью Аллы Пугачевой, призвав не&nbsp;провоцировать Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября 2025 года повышают пенсии&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Майор милиции приехал на&nbsp;джипе с&nbsp;подложными номерами, но&nbsp;заявил, что авто не&nbsp;его Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
19 сентября, пятница
15:21
Продбезопасность. Кыргызстан обеспечивает себя только пятью продуктами из девяти Продбезопасность. Кыргызстан обеспечивает себя только п...
15:05
Трамп предложил отзывать лицензии у телеканалов, критикующих его политику
14:51
Рекордную партию кокаина весом 1,5 тонны задержали в порту Петербурга
14:40
Трамп заморозил военную помощь Тайваню на $400 миллионов ради сделки с КНР
14:35
В Бишкеке снова вырубают здоровые деревья. Жители возмущены