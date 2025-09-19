Трамп заморозил военную помощь Тайваню на $400 миллионов ради сделки с КНР

Президент США Дональд Трамп приостановил пакет военной помощи Тайваню на сумму более $400 миллионов. Об этом сообщает The Washington Post.

В пакет входили боеприпасы и автономные беспилотники.

По данным издания, решение пока не окончательное и может быть пересмотрено. Глава Белого дома и часть его сторонников настаивают на том, чтобы Тайбэй закупал вооружение по коммерческим контрактам, а не получал его в рамках государственных программ военной помощи.

Отмечается, что администрация Дональда Трампа в целом смягчила подход к Китаю, стремясь заключить широкое торговое соглашение с Пекином. По мнению аналитиков, отказ от военного пакета может стать частью переговорного процесса между Вашингтоном и столицей КНР.