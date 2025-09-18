12:38
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Власть

Эдиль Байсалов рассказал, почему не было создано ведомство по защите прав женщин

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов на заседании Жогорку Кенеша 18 сентября ответил на вопрос депутата Шарапаткан Мажитовой о создании отдельного государственного органа, отвечающего за защиту прав женщин и детей.

Она отметила, что ранее после предложения создать такой орган была озвучена информация, что Эдиль Байсалов работает над соответствующим уставом.

«Да, мы, действительно, обсуждали этот вопрос, говорили, что нужен такой орган с хорошим финансированием. Вопрос обсуждали и с предыдущим председателем кабмина, уполномоченные министерства поддержали. К сожалению, два года назад встал вопрос о финансировании. Нам нужен такой орган, жизнь это доказывает», — сказал Эдиль Байсалов.

Он отметил, что этот вопрос снова будет обсужден.

Ранее Шарапаткан Мажитова высказалась за создание отдельного государственного органа, отвечающего за защиту прав женщин и детей.

Согласно докладу омбудсмена, уровень домашнего насилия в отношении женщин в Кыргызстане продолжает расти. По информации МВД КР, за 2024 год зарегистрировано 17 тысяч 316 случаев домашнего насилия (в 2023-м — 13 тысяч 104).
Ссылка: https://24.kg/vlast/343976/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
Страх распада семьи. Почему пострадавшие от насилия не идут в милицию
Приговор обвиняемому в жестоком убийстве Айжан Алыкуловой оставлен в силе
В Кара-Балте мужчина избил девушку в магазине
Казахстанского дипломата приговорили к шести годам колонии за избиение супруги
Служба безопасности вмешалась. Отель Sheraton о нападении на трех девушек
Проблему насилия женщин и девочек с инвалидностью обсудили в Бишкеке
Минтруда займется профилактикой насилия в отношении женщин и девочек
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
Женские приюты в Саудовской Аравии: «дом заботы» или тюрьма?
В Казахстане разработали первый цифровой проект против насилия — «Свет Салтанат»
Популярные новости
Рамзан Кадыров отреагировал на&nbsp;интервью Аллы Пугачевой, призвав не&nbsp;провоцировать Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября 2025 года повышают пенсии&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Майор милиции приехал на&nbsp;джипе с&nbsp;подложными номерами, но&nbsp;заявил, что авто не&nbsp;его Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
Бизнес
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
18 сентября, четверг
12:31
Эдиль Байсалов рассказал, почему не было создано ведомство по защите прав женщин Эдиль Байсалов рассказал, почему не было создано ведомс...
12:29
Нацбанк КР вводит в действие новую рыночную ставку BIR: почему и для чего
12:20
Кыргызстан присоединился к ключевым ядерным конвенциям МАГАТЭ
12:16
В Джалал-Абадской области за поборы и взяточничество уволили директоров школ
12:11
Новый облик фермера-агрария намерены создать в Кыргызстане: версия Минсельхоза