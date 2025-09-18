Эдиль Байсалов рассказал, почему не было создано ведомство по защите прав женщин

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов на заседании Жогорку Кенеша 18 сентября ответил на вопрос депутата Шарапаткан Мажитовой о создании отдельного государственного органа, отвечающего за защиту прав женщин и детей.

Она отметила, что ранее после предложения создать такой орган была озвучена информация, что Эдиль Байсалов работает над соответствующим уставом.

«Да, мы, действительно, обсуждали этот вопрос, говорили, что нужен такой орган с хорошим финансированием. Вопрос обсуждали и с предыдущим председателем кабмина, уполномоченные министерства поддержали. К сожалению, два года назад встал вопрос о финансировании. Нам нужен такой орган, жизнь это доказывает», — сказал Эдиль Байсалов.

Он отметил, что этот вопрос снова будет обсужден.

Ранее Шарапаткан Мажитова высказалась за создание отдельного государственного органа, отвечающего за защиту прав женщин и детей.

Согласно докладу омбудсмена, уровень домашнего насилия в отношении женщин в Кыргызстане продолжает расти. По информации МВД КР, за 2024 год зарегистрировано 17 тысяч 316 случаев домашнего насилия (в 2023-м — 13 тысяч 104).