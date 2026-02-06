19:23
Происшествия

Муж облил жену бензином и поджег — историю пострадавшей обнародовала акыйкатчи

Акыйкатчи (омбудсмен) Джамиля Джаманбаева призвала государственные органы усилить совместные меры по борьбе с семейным насилием, подчеркнув, что предпринимаемые шаги пока не дают ощутимых результатов, а насилие в отношении женщин остается острой проблемой.

Поводом для заявления стала трагическая история 28-летней жительницы села Боо-Терек Бакай-Атинского района Таласской области. По словам матери пострадавшей, инцидент произошел 15 октября 2025 года. Мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал и избил жену, после чего стал угрожать ей убийством.

института акыйкатчи
Фото института акыйкатчи. Пострадавшая

«Он сказал, что изрубит ее топором, вышел во двор, а потом вернулся с канистрой бензина и облил дочь. Пока он искал спички, она успела спрятать двух напуганных детей в другой комнате, но сама убежать не смогла», — рассказала мать пострадавшей.

Когда мужчина поджег бензин, женщина выбежала во двор и пыталась самостоятельно потушить пламя водой. Крики о помощи услышали прохожие — именно они доставили ее в больницу. Через три дня после госпитализации в Таласе пострадавшую из-за тяжелого состояния перевели в Бишкек. Она месяц провела в реанимации, а затем до 18 декабря проходила лечение в ожоговом отделении Городской клинической больницы скорой помощи.

Как утверждает мать, родственники мужа без уведомления близких увезли женщину обратно в Талас и ввели врачей в заблуждение. 

Они сказали, что ожоги якобы были получены случайно — при разжигании печи бензином. Сама пострадавшая рассказала правду только недавно, после того как муж вновь пришел домой пьяным и снова начал ее избивать. Тогда женщина позвонила матери и попросила забрать ее.

В настоящее время женщина и двое ее детей находятся в Бишкеке вместе с матерью. Пострадавшая получила ожоги около 60 процентов поверхности тела, ей требуется повторное лечение и психологическая помощь.

Заявление подано в Ленинский РОВД Бишкека. По информации Таласской областной прокуратуры, материалы переданы в Бакай-Атинский РОВД, начато расследование.

В институте акыйкатчи сообщили о готовности оказать женщине правовую и психологическую поддержку.

По данным Бакай-Атинского районного отдела труда, социального обеспечения и миграции, 32-летний муж пострадавшей работает в мэрии Таласа и также получил незначительные ожоги.

Акыйкатчи КР призвала правоохранительные органы провести объективное и оперативное расследование этого случая и привлечь виновных к ответственности, чтобы сформировать четкое понимание: насилие в отношении женщин не останется безнаказанным.
