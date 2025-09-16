Самороспуск Жогорку Кенеша. Кто из депутатов поддержал инициативу

Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша продолжается. Стало известно, кто из депутатов уже поддержал инициативу.
В числе подписантов:
- Нурланбек Азыгалиев (вице-спикер парламента),
- Нурбек Сыдыгалиев (вице-спикер парламента),
- Марлен Маматалиев,
- Жылдыз Садырбаева,
- Кундузбек Сулайманов,
- Азамат Исираилов,
- Таалайбек Масабиров,
- Улан Примов,
- Азизбек Турсунбаев,
- Данияр Толонов,
- Алишер Козуев,
- Бактыяр Калпаев,
- Чынгыз Ажибаев,
- Аманкан Кенжебаев,
- Гулсункан Жунушалиева,
- Нилуфар Алимжанова,
- Саидбек Зулпуев,
- Лейла Лурова,
- Чолпон Султанбекова,
- Балбак Тулобаев,
- Равшанбек Рысбаев,
- Кубанычбек Самаков,
- Жанар Акаев,
- Русланбек Жакышов,
- Суйунбек Омурзаков,
- Джайлообай Нышанов,
- Гулкан Молдобекова,
- Марат Мураталиев,
- Арсланбек Эгембердиев,
- Акбокон Таштанбеков,
- Айжигит Тыналиев,
- Арсланбек Малиев.
Ранее инициаторы организовали группу, которая озвучит предложение о самороспуске на ближайшем заседании парламента.
Напомним, согласно действующей Конституции Кыргызстана, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает большинством голосов — не менее 2/3, или 60 депутатов, и только по инициативе 1/3 депутатов от общего числа членов парламента (30).
Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 дней с момента самороспуска до 65 дней. Если парламент самораспустится в сентябре или первой половине октября, то выборы могут состояться в ноябре текущего года. Избирателям предстоит определить состав восьмого созыва ЖК.