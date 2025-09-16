Самороспуск Жогорку Кенеша. Кто из депутатов поддержал инициативу

Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша продолжается. Стало известно, кто из депутатов уже поддержал инициативу.

В числе подписантов:

Нурланбек Азыгалиев (вице-спикер парламента),

Нурбек Сыдыгалиев (вице-спикер парламента),

Марлен Маматалиев,

Жылдыз Садырбаева,

Кундузбек Сулайманов,

Азамат Исираилов,

Таалайбек Масабиров,

Улан Примов,

Азизбек Турсунбаев,

Данияр Толонов,

Алишер Козуев,

Бактыяр Калпаев,

Чынгыз Ажибаев,

Аманкан Кенжебаев,

Гулсункан Жунушалиева,

Нилуфар Алимжанова,

Саидбек Зулпуев,

Лейла Лурова,

Чолпон Султанбекова,

Балбак Тулобаев,

Равшанбек Рысбаев,

Кубанычбек Самаков,

Жанар Акаев,

Русланбек Жакышов,

Суйунбек Омурзаков,

Джайлообай Нышанов,

Гулкан Молдобекова,

Марат Мураталиев,

Арсланбек Эгембердиев,

Акбокон Таштанбеков,

Айжигит Тыналиев,

Арсланбек Малиев.

Ранее инициаторы организовали группу, которая озвучит предложение о самороспуске на ближайшем заседании парламента.

Напомним, согласно действующей Конституции Кыргызстана, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает большинством голосов — не менее 2/3, или 60 депутатов, и только по инициативе 1/3 депутатов от общего числа членов парламента (30).

Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 дней с момента самороспуска до 65 дней. Если парламент самораспустится в сентябре или первой половине октября, то выборы могут состояться в ноябре текущего года. Избирателям предстоит определить состав восьмого созыва ЖК.