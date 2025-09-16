08:54
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Власть

Самороспуск Жогорку Кенеша. Кто из депутатов поддержал инициативу

Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша продолжается. Стало известно, кто из депутатов уже поддержал инициативу.

В числе подписантов:

  • Нурланбек Азыгалиев (вице-спикер парламента),
  • Нурбек Сыдыгалиев (вице-спикер парламента),
  • Марлен Маматалиев,
  • Жылдыз Садырбаева,
  • Кундузбек Сулайманов,
  • Азамат Исираилов,
  • Таалайбек Масабиров,
  • Улан Примов,
  • Азизбек Турсунбаев,
  • Данияр Толонов,
  • Алишер Козуев,
  • Бактыяр Калпаев,
  • Чынгыз Ажибаев,
  • Аманкан Кенжебаев,
  • Гулсункан Жунушалиева,
  • Нилуфар Алимжанова,
  • Саидбек Зулпуев,
  • Лейла Лурова,
  • Чолпон Султанбекова,
  • Балбак Тулобаев,
  • Равшанбек Рысбаев,
  • Кубанычбек Самаков,
  • Жанар Акаев,
  • Русланбек Жакышов,
  • Суйунбек Омурзаков,
  • Джайлообай Нышанов,
  • Гулкан Молдобекова,
  • Марат Мураталиев,
  • Арсланбек Эгембердиев,
  • Акбокон Таштанбеков,
  • Айжигит Тыналиев,
  • Арсланбек Малиев.

Ранее инициаторы организовали группу, которая озвучит предложение о самороспуске на ближайшем заседании парламента.

Напомним, согласно действующей Конституции Кыргызстана, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает большинством голосов — не менее 2/3, или 60 депутатов, и только по инициативе 1/3 депутатов от общего числа членов парламента (30).

Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 дней с момента самороспуска до 65 дней. Если парламент самораспустится в сентябре или первой половине октября, то выборы могут состояться в ноябре текущего года. Избирателям предстоит определить состав восьмого созыва ЖК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343637/
просмотров: 520
