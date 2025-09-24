Жогорку Кенеш, который не всегда доживает до окончания срока

В Кыргызстане, возможно, скоро выборы. Кажется, это уже национальный спорт: раз в несколько лет парламент то самораспускается, то его разгоняют президентским указом, то уличные протесты лишают депутатов мандатов.

На этот раз народные избранники седьмого созыва обсуждают самороспуск. Если они проголосуют «за», то уже 30 ноября кыргызстанцы пойдут выбирать новый парламент.

Чтобы понять, почему это важно, надо посмотреть назад. История Жогорку Кенеша — это не про «скучные заседания», а про революции, драки и бесконечные эксперименты с правилами игры.

Первый парламент: легендарный, но не долгий Фото из интернета. «Легендарный парламент», 1991 год

Началось все с Верховного Совета — того самого «легендарного парламента», который объявил независимость республики в 1991 году. Легендарным он стал не потому, что был идеальным, а потому, что именно там решалась судьба страны.

Но через три года депутаты рассорились, потеряли кворум и в итоге сами себя разогнали.

1995 год: рождение Жогорку Кенеша

Первый созыв Жогорку Кенеша (1995-2000) выглядел необычно: он был двухпалатным — как американский конгресс, только в миниатюре. Отработал до конца срока, приняв много важных законов.

Второй созыв (2000-2005) тоже дошел до финиша. Но именно на это время пришлась трагедия в Аксы: милиция расстреляла протестующих, и парламенту впервые пришлось реагировать на настоящий политический кризис, который в итоге завершился бегством первого президента Аскара Акаева из республики.

Фото из интернета. Второй созыв (2000-2005) тоже дошел до финиша

Курманбек Бакиев и роспуск по-быстрому

Третий созыв (2005-2007) оказался рекордсменом по краткости жизни. Его избрали после «тюльпановой революции», но президент Курманбек Бакиев быстро переписал правила под себя.

В 2007 году он провел референдум и тут же распустил парламент. Костяк нового состава Жогорку Кенеша — четвертого созыва (2007-2010) — составила пропрезидентская партия «Ак Жол». Он тоже долго не прожил: апрельская революция 2010-го смела Курманбека Бакиева, а вместе с ним и парламент.

Фото из интернета. Апрельская революция 2010-го смела Курманбека Бакиева, а вместе с ним и парламент

Набросок парламентской республики

После революции решили попробовать «почти Европу» — парламентскую систему.

Пятый созыв (2010-2015) вновь избрали полностью по партийным спискам. В него прошли пять организаций, и казалось, что теперь все будет по-взрослому: коалиции, компромиссы, демократия.

Так и было — до конца пятилетнего срока.

2020 год: выборы, которые отменили

Шестой созыв (2015-2021) должен был спокойно сдать мандаты в 2020 году. Выборы прошли, победили «правильные» партии, но в Бишкеке вспыхнули массовые протесты. Люди посчитали, что все куплено.

ЦИК отменила результаты, президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, а парламент... остался работать. Формально он превратился в «призрак» — потерял легитимность и сидел, пока не провели новые выборы только в конце 2021-го.

Фото из интернета. 2020 год: выборы, которые отменили

Седьмой созыв: снова досрочно?

Седьмой созыв (2021-2025) вновь собрали по смешанной системе: часть депутатов выбрали по спискам, часть — по одномандатным округам. Казалось, вот теперь точно получится стабильность.

Но прошло четыре года, и снова заговорили о самороспуске. Комитет парламента уже поддержал идею. Если депутаты проголосуют, страна отправится на выборы 30 ноября.

Почему так всегда

За 30 лет Жогорку Кенеш ни разу подряд не жил спокойно:

Его распускали президентским указом (2007).

Он сам себя ликвидировал после революции (2010).

Он доживал в «подвешенном» состоянии, пока отменяли выборы (2020).

И вот снова может уйти досрочно (2025).

Каждый раз вместе с парламентом менялись и правила: число депутатов, система выборов, даже структура — двухпалатный, однопалатный, партийный, смешанный.

Фото из интернета. Но прошло четыре года, и снова заговорили о самороспуске

Жогорку Кенеш — главный индикатор того, как устроена власть в Кыргызстане. Глава государства меняется, Конституция переписывается, но именно парламент показывает: в стране стабильность или шторм.