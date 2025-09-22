Депутаты завтра рассмотрят вопрос о самороспуске

23 сентября на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша депутаты рассмотрят вопрос о самороспуске.

В повестку дня включен вопрос под названием «О предложении о самороспуске VII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики». Докладчиком выступит депутат Улан Примов.

По данным источников 24.kg, парламентарии могут объявить о самороспуске в четверг, 25 сентября.

Ранее спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, комментируя вопрос самороспуска ЖК, сказал, что процедура будет доведена до конца и решение будет зависеть от мнения большинства нардепов.