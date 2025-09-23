12:53
Власть

Самороспуск парламента. Инициатива одобрена профильным комитетом

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел вопрос о самороспуске парламента.

Докладчик по данному вопросу депутат Улан Примов напомнил, что вслед за запланированными в ноябре 2026 года парламентскими выборами в январе 2027-го должны состояться президентские.

«Это может привести к политической нестабильности. В государстве ветви власти должны работать в полную силу. Организация двух масштабных выборных кампаний подряд требует больших финансовых, человеческих и материально-технических ресурсов, что может создать чрезмерную нагрузку на выборную систему и стать причиной ошибок и нарушения законов», — сказал он.

По итогам обсуждения нардепы отправили документ на рассмотрение координационного совета для определения даты принятия решения о самороспуске.
