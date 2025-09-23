Неоднозначный закон. Что будет с депутатами после объявления о самороспуске

Депутаты парламента, в частности члены комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша, рассмотрели вопрос о самороспуске.

Основанием для самороспуска инициаторы назвали намерение избежать политической нестабильности, к которой может привести проведение друг за другом двух масштабных выборных кампаний — парламентских выборов в 2026 году и президентских в 2027-м.

По итогам обсуждения нардепы отправили документ на рассмотрение координационного совета для определения даты принятия решения о самороспуске.

Далее вопрос должен быть вынесен для обсуждения на общем заседании. По данным источников 24.kg, нардепы могут объявить о самороспуске 25 сентября.

Согласно статье № 59 закона о выборах депутатов, в случае самороспуска ЖК президент назначает досрочные выборы в пятидневный срок со дня самороспуска. При досрочных выборах сроки избирательных действий, установленные документом, сокращаются на треть, то есть с 90 дней до 60. Таким образом, если глава государства издаст свой указ 30 сентября, то уже 30 ноября должны состояться внеочередные выборы. Кстати, именно эта дата ранее называлась рядом источников еще до официального объявления о том, что депутаты намерены начать собирать подписи за самороспуск.

Что дальше будет с депутатами?

Как далее будут работать депутаты, как оказалось, не знают и сами инициаторы самороспуска. На заседании комитета народный избранник Марлен Маматалиев сообщил, что разработал проект постановления.

«Это первый самороспуск в истории Кыргызстана. Поэтому в законе не прописаны нормы. Я сначала хотел предложить изменения в это постановление, но потом решил подготовить отдельный проект, который прошу рассмотреть за закрытыми дверями. Там в основном хозяйственные вопросы: каким будет наш статус, что будет с аппаратом и так далее», — сказал он.

Какое решение приняли члены комитета по итогам закрытого обсуждения, пока не известно.

Также непонятно, перестанут ли депутаты работать с первого дня объявления о самороспуске или будут продолжать свою деятельность до избрания новых парламентариев.

Депутат Дастан Бекешев считает, что самороспуск не предполагает того, что депутаты сразу уйдут с работы. По его словам, парламентариям не будет начисляться заработная плата, но юридически они сохраняют свои полномочия до прихода нового парламента.

«В случае чего парламент может собраться и рассматривать какие-то законопроекты, в этом нет проблем. Как только издается указ о самороспуске, наши помощники, секретариаты фракций, депутатских групп прекращают полномочия согласно регламенту. Но депутаты юридически числятся в Жогорку Кенеше и могут собираться и проводить заседания. Но это необязательно, потому что заработная плата прекращает начисляться», — сказал народный избранник.

При этом он так же, как и Марлен Маматалиев, отметил, что в законе не прописан конкретный механизм, потому что в истории Кыргызстана впервые происходит самороспуск.

В Конституции говорится, что «полномочия депутата Жогорку Кенеша прекращаются одновременно с прекращением деятельности соответствующего созыва парламента». При этом неясно, означает ли объявление о самороспуске прекращение деятельности созыва.

Юрист Таттыбубу Эргешбаева отметила, что после самороспуска парламент не имеет права заседать, но его легитимность сохраняется до момента формирования следующего созыва.

«Будет назначена дата новых выборов, и заседаний парламента в этот период не будет, утверждения грантовых заявок, принятия законов тоже не будет. Но если произойдут какие-то политические обстоятельства, к примеру, какой-нибудь бунт, или результаты парламентских выборов будут признаны недействительными, то в таком случае седьмой созыв просто начнет заседать снова, решение о самороспуске будет вынужденно отменено до формирования следующего состава», — заметила она.

Юрист считает, что необязательно расписывать в законе дальнейшие после самороспуска шаги, поскольку не все общественно-политические процессы возможно обозначить в законодательстве по пунктам. По ее мнению, то же самое происходит и во время выборов, обозначенных в календаре заранее, — депутаты предыдущего созыва сохраняют свой статус, но фактически не работают, потому что участвуют в новых выборах и проводят агитацию.

При этом Таттыбубу Эргешбаева полагает, что этому составу парламента следовало доработать свой срок до конца, и факт самороспуска — это не совсем хороший показатель.

Ненормальная политическая система?

Вообще, самороспуск парламента — весьма редкое явление, потому что трудно найти депутата, который бы хотел сам себя отправить в отставку. Зайнидин Курманов

Бывший спикер Жогорку Кенеша Зайнидин Курманов считает, что следующий парламент во избежание сложных ситуаций должен предусмотреть в законе нормы, касающиеся его деятельности в случае самороспуска.

«Вы знаете, через что проходят кандидаты на выборах, это тяжело. А потом взять и самого себя отправлять в отставку, — как правило, это редчайший случай в мировой практике. Поэтому то решение, которое принимают сейчас наши нардепы, — это очень сложное решение. Такого не было в истории Кыргызстана», — сказал он.

Зайнидин Курманов напомнил, что в 1994 году «легендарный парламент» не мог собрать кворум в течение нескольких месяцев после летних каникул и не смог принять решение по важному вопросу — «золотому скандалу». По его словам, многие депутаты просто не посещали заседания по указу администрации президента. Поэтому несколько месяцев ЖК фактически не работал, хотя официального роспуска не было, и сотрудники, так же как сами депутаты, продолжали получать зарплату. Тот парламент так же не смог принять закон о выборах, и нормы о правилах проведения выборов, структуре Жогорку Кенеша и так далее были утверждены указом главы государства.

«Если исходить из этой логики, то дальнейшую судьбу самораспустившегося парламента может определить президент своим указом. Разрешит ли он им выполнять свои функции, встречаться с избирателями, пользоваться автотранспортом, получать заработную плату? Это все зависит от указа главы государства», — отметил экс-спикер.

При этом он считает неправильным частое проведение досрочных выборов и в целом смену политической системы, высших руководителей страны. И отметил, что государство должно стремиться к тому, чтобы сменяемость власти шла в порядке, определенном Конституцией и законами.

Зайнидин Курманов напомнил, что из восьми созывов, включая «легендарный парламент», пять не доработали до конца законного срока, а предыдущий, шестой, и вовсе «пересидел» один год в связи со сменой власти в 2020-м.

«Это говорит о ненормальности политической системы. И с этим надо, конечно, заканчивать, как-то решить проблему. Нужно, во-первых, синхронизировать все выборы, чтобы у всех сроки были одни: у президента — пять лет, у парламента — пять лет, у депутатов местных кенешей — тоже пять лет. Если у президента шесть лет, у парламента четыре года, а у местных кенешей пять лет, то всегда будут самороспуск и роспуск. Бедная страна не может себе позволить все время проводить какие-то выборы. Поэтому во многих государствах выборы проводят в один день. Это еще удобно тем, что тогда в президенты пойдут те, кто действительно считает себя достойным этого кресла, в парламент пойдут те, кто главным делом жизни считает получение мандата депутата, а в местные органы пойдут те, кто хочет решать местные дела. А у нас же как? Если не попал в президенты, идешь в депутаты; если не можешь попасть в депутаты парламента, идешь в местные кенеши. Полный разброс и хаос», — считает он.

О том, что осенью 2025-го кыргызстанцев ждут внеочередные парламентские выборы, начали говорить давно. И если еще весной этого года действующие депутаты называли это очередными сплетнями, то уже в сентябре сами же и предложили досрочно сдать свои мандаты.

Сначала о том, что было бы логично провести парламентские выборы раньше назначенного срока — в ноябре 2026 года, потому что в январе 2027-го должны пройти президентские выборы, заговорили отдельные парламентарии. Буквально спустя несколько дней после начала очередной сессии этого созыва стало известно, что депутаты уже собрали подписи за самороспуск.