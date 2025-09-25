13:21
Власть

Досрочные выборы в Жогорку Кенеш могут пройти 30 ноября

Следующие выборы депутатов Жогорку Кенеша, с учетом всех необходимых процедур, будут назначены на 30 ноября. Об этом сообщил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу. Он заверил, что голосование пройдет «чисто, как никогда ранее».

По словам спикера, решение о самороспуске депутаты приняли самостоятельно — «ни президент, ни кабинет министров не оказывали давления».

Сегодня Жогорку Кенеш поддержал постановление о самороспуске: за проголосовали 84 депутата из 89 присутствующих, против не высказался никто.
