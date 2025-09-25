Депутаты Жогорку Кенеша объявили о самороспуске

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании сегодня, 24 сентября, приняли постановление «О самороспуске VII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Депутат Улан Примов в своем докладе обозначил причины инициативы — сложность и риски при проведении двух масштабных выборных кампаний подряд. Он напомнил, что по плану в ноябре 2026 года должны состояться парламентские выборы, а в январе 2027-го — президентские.

Депутат Дастан Бекешев обратился с вопросом к инициаторам.

Читайте по теме Неоднозначный закон. Что будет с депутатами после объявления о самороспуске

«Избиратели спрашивают, почему, когда они просят уйти депутатов, они не уходят, а когда говорят оставайтесь — уходят. Как можно ответить гражданам? Почему нельзя было выборы провести весной?» — спросил депутат.

Его коллега Надира Нарматова сказала, что инициатива депутатов-руководителей породила вопросы в общественности.

«Не успели начать работу, как вице-спикеры, председатели комитетов предложили самороспуск. Почему они, если не хотят работать, не напишут заявление и не уйдут, чтобы годами ожидающие своей очереди кандидаты могли прийти вместо них? Мы даже 4 года не проработали. Могли бы доработать, и в июле-августе провести выборы. Как вы пойдете к избирателям просить проголосовать за вас? Подумайте о вашей моральной ответственности», — сказала Надира Нарматова.

При этом она добавила, что поставит интересы государства выше своих и поддержит инициативу о самороспуске.

Далее спикер не стал давать время для выступления другим депутатам и поставил вопрос на голосование. За принятие постановления проголосовали 84 депутата из присутствующих 89. Против не проголосовал никто.