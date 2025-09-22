Фото из интернета. «Идеальный кандидат» в Жогорку Кенеш сейчас: мужской и женский портреты

В Кыргызстане готовятся к парламентским выборам. Новые поправки в законодательство о выборах ужесточили требования к претендентам. Теперь дорога в Жогорку Кенеш закрыта не только для тех, у кого есть непогашенная судимость, но и для тех, чьи дела прекратили по нереабилитирующим основаниям. ЦИК заявляет о «нулевой толерантности» к нарушениям, и это меняет архитектуру предвыборной кампании.

Впервые за долгое время главным фактором становится не партийный бренд, а личность. Формат выборов предполагает тридцать округов, в каждом из которых три мандата достанутся кандидатам с наибольшим числом голосов. Таким образом, побеждает не абстрактная программа, а узнаваемое лицо, которое способно убедить соседей и жителей своего района, что именно он или она принесут конкретную пользу.

Социология лишь подтверждает эту тенденцию. Последний опрос Международного республиканского института фиксирует рост доверия к тандему президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Для большинства избирателей поддержка их курса становится знаком стабильности.

Но одновременно исследование показывает, что почти 36 процентов респондентов скорее проголосуют за кандидата младше 35 лет. Это означает, что запрос на новые лица и молодость присутствует и он может стать решающим. В то же время 76 процентов граждан поддерживают усиление роли кыргызского языка, и для любого кандидата это сигнал: кампания без уважения к культурной и языковой идентичности обречена.

Что хотят люди: фактура из опросов и контекста

Запрос на идентичность и «молодость». 76 процентов взрослых поддерживают норму о государственном языке (кыргызский), 36 процентов заявили, что «с большей вероятностью» проголосуют за кандидата до 35 лет; одновременно вырос пул неопределившихся — окно возможностей для коммуникаций.

Доверие к силовому дискурсу. Доля доверяющих президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву увеличивалась по состоянию на начало 2024 года — это задает «норму лояльности» для кандидатов в провластном спектре.

Экономика и антикоррупция как фон. Антикоррупционная повестка институционализируется (стратегия 2025–2030; ужесточение требований к чиновникам и кандидатам), при том что индекс восприятия коррупции у КР остается низким (CPI-2024: 25 баллов, 146-е место

Социальная чувствительность. Социальная чувствительность. В дискурсе 2024–2025 годов — тарифы/комуслуги, здравоохранение, экология, детская повестка; растет доля неопределившихся, которым важна «практическая польза» кандидата (двор, школа, вода, транспорт). Подтверждается и кросс-региональным анализом и полевыми материалами IRI.

Кандидат-мужчина

На фоне этих ожиданий мужчинам объективно проще встроиться в дискурс силы и порядка. В глазах избирателя кандидат-мужчина ассоциируется с твердостью, стабильностью, безопасностью. Такой образ особенно органичен, если он опирается на риторику тандема Жапаров–Ташиев.

Однако одними лозунгами пройти не получится. Требуется безупречно чистая биография, публичные проекты в инфраструктуре или бизнесе, умение говорить простыми словами о развитии района и создавать ощущение, что власть и народ движутся в одном направлении.

Идеальный образ:

возраст 35–45 лет;

чистая репутация;

связь с конкретными социальными или инфраструктурными проектами;

способность говорить на языке «порядка, стабильности и развития».

Кандидат-женщина

Женщинам сложнее конкурировать в «силовом» поле, но у них есть свои сильные стороны. Избиратели гораздо охотнее воспринимают от женщин-кандидатов темы социальной справедливости, медицины, образования, детской защиты и коммунальных услуг.

В условиях усталости общества от агрессивной риторики женский голос с акцентом на заботу и компетентность звучит убедительно. При этом важен баланс: демонстрация уважения к президентскому курсу, но с сохранением образа независимого «социального адвоката».

Идеальный образ:

возраст 30–40 лет;

опыт в социальной или общественной деятельности;

дистанция от коррупционных групп;

акцент на заботу и компетентность.

Главный запрос общества сегодня — конкретные дела. Жители не ждут абстрактных обещаний, им нужны три-четыре понятные цели на ближайший год: дорога к дому, освещение во дворе, доступная поликлиника, место для детей.

Люди все чаще требуют прозрачности — открытых деклараций, честных отчетов, публичной отчетности. Антикоррупционная риторика перестала быть лозунгом и превратилась в обязательное условие для любого претендента.

Таким образом, «идеальный кандидат» в Жогорку Кенеш 2025 года — это человек безупречно чистый с юридической точки зрения, лояльный к курсу действующей власти и в то же время близкий к простым запросам граждан. Мужчина выигрывает за счет образа силы и стабильности, женщина — благодаря социальной повестке и доверию как к «материнскому голосу».

Но решать будет не пол и не лозунги, а способность принести ощутимую пользу конкретному округу в первые месяцы работы.