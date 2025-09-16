Логика самороспуска Жогорку Кенеша или принять неизбежное

Слухи о неизбежном роспуске парламента и досрочных выборах муссировались в Кыргызстане на протяжении нескольких месяцев. Но в последние дни процесс начал обретать законченные формы и из кулуаров политической кухни наконец-то вышел, что называется, на свежий воздух. По информации из «Белого дома» депутаты уже создали инициативную группу по самороспуску Жогорку Кенеша и буквально на днях этот вопрос будет рассматриваться в профильном комитете.
Но дискурс в обществе о том, зачем нужно распускать парламент, если срок полномочий депутатов истекает уже через год, продолжается.
Мы пропросили дать свой комментарий на эту тему директора НИИ «Геополитики и стратегии» Канатбека Азиза.
— По плану выборы в Жогорку Кенеш должны состояться в 2026 году. Но теперь уже очевидно, что нас ждут досрочные парламентские выборы уже этой осенью. Зачем, почему не подождать год?
— Скажу так — это запоздалое решение. По-хорошему, Жогорку Кенеш должен был самораспуститься еще год назад, когда Садыр Жапаров своим указом завершил территориальную реформу, укрупнив по всей стране города и айыльные аймаки. Это повлекло за собой изменение электоральных границ. А значит, поменялись и зоны ответственности перед избирателями, причем не только для местных кенешей, но и для Жогорку Кенеша. С этого момента парламент де-факто утратил связь с обновленной политико-административной картой страны. Поэтому сегодняшняя инициатива самороспуска — это хоть и запоздалая, но вполне логичная реакция на глубинные изменения в политической жизни страны.
— То есть вы хотите сказать, что парламент проигнорировал реформы, инициированные президентом?
— Говорить о полном игнорировании реформ со стороны Жогорку Кенеша некорректно. Депутатский корпус участвовал в преобразованиях и не оставался в стороне. Однако в отличие от исполнительной власти во главе с президентом парламент действовал несинхронно, не поспевал за скоростью и масштабом президентских инициатив. В результате политическая динамика страны ушла вперед, а Жогорку Кенеш оказался в роли догоняющего игрока.
Вообще, я считаю, вполне обоснованным рассматривать деятельность нынешнего состава Жогорку Кенеша как естественный завершенный политический процесс, при котором дальнейшее его существование в институциональном поле — это формальность. И это закономерно и логично, учитывая в том числе и то, что парламент сам ранее изменил политическую конфигурацию своего избрания.
— Раз уж вы заговорили об этом, то какова, на ваш взгляд, была реальная необходимость в пересмотре избирательной системы?
— Необходимость действительно есть и была! Объясню почему. Действующая избирательная система не обеспечивала прямой и устойчивой связи депутата с избирателями, а механизм отзыва, хоть и существовал на бумаге, ни разу не заработал на практике. В итоге сложился парадокс: часть парламентариев работала по-настоящему, а другие лишь числились, что наглядно показала ваша недавняя новостная инфографика об активности депутатов. По сути, избиратель терял депутата сразу после выборов. Это еще один весомый довод в пользу досрочного избрания нового состава по обновленной системе.
Кроме того, в законе впервые появляется реальная гарантия для более широкого, реального участия женщин в деятельности парламенте, тогда как раньше это было лишь формальностью.
— Процесс самороспуска Жогорку Кенеша проходит на удивление тихо со стороны депутатов. Они практически не высказываются на эту тему.
— Действительно, создается впечатление, что депутатский корпус испытывает смущение перед таким решением. А этого, на мой взгляд, быть не должно. Во-первых, это решение зрело давно и стало лишь фиксацией реальности. Во-вторых, подобные процессы идут и в других странах. Например, на прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании объявил о реформе парламента и предложил ликвидировать Сенат (Верхняя палата парламента. — Прим. 24 kg).
В этом смысле я убежден, что Жогорку Кенеш обязан действовать максимально открыто и публично, чтобы исключить любые двусмысленности и спекуляции вокруг столь значимого шага как самороспуск. Тем более что в этом случае — это естественная практика, свойственная политической зрелости, а не экстраординарное исключение, вызывающее растерянность или недоверие. Уже на сегодняшнем этапе именно публичность способна превратить самороспуск Жогорку Кенеша из вынужденного шага в осознанный демократический акт.