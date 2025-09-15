Как выиграть выборы. Советы тем, кто хочет стать депутатом

Как мы и прогнозировали, досрочным выборам в Жогорку Кенеш быть. По инсайдерской информации, депутаты уже начали собирать подписи за самороспуск парламента и якобы 24 сентября вопрос будет поставлен на голосование.

Читайте по теме Почему Жогорку Кенеш должен самораспуститься

Выборы будут проходить по новым правилам, и это один из факторов, возвращающих Кыргызстан к свободному избирательному процессу. Партии практически потеряли свое значение. То есть больше не будет партий власти и борьбы между толстосумами за место в партийных списках. Поддержка власти тоже становится понятием весьма условным. Тот самый пресловутый административный ресурс давно не работает, как раньше. Что касается «бата», то, скорее всего, «эки досы» будут давать его всем, кто к ним приходит. Но по итогу сотрудничать станут с победителями голосования.

Подкуп избирателей как «технология» сегодня исключительно для экстремалов, потому что всем очевидно, что следить будут за каждым, под лупой и без исключения и реакция на любой сигнал будет жесткой.

Так что все реально будет решать воля избирателей. А вот как и чем воздействовать на эту самую волю?

Как известно по отношению к кандидату избиратели делятся на несколько категорий:

Так называемый твердый электорат — это те, кто проголосует стопроцентно. В одномандатном округе к такому электорату относятся родственники, земляки, близкие друзья и другие. Они практически автоматически поддерживают и голосуют за кандидата.

Колеблющиеся. Представители этой категории на выборы ходят, но симпатизируют сразу нескольким кандидатам и определяться окончательно будут ближе к дню голосования. Именно за эту категорию обычно разворачивается основная борьба.

Третья категория избирателей — это те, кто голосует против. Они ставят галочку в бюллетене напротив опции «против всех», либо фамилии оппозиционного кандидата. Если такого в списке нет, то «протестные» избиратели голосуют за наименее известного кандидата. Это такая своеобразная манера выразить недовольство властью или местной элитой.

Пассивные. Избиратели этой категории часто вообще на выборы не ходят. Но могут «подтянуться» в последний момент, если почувствуют, что их голос решающий. Если они доходят до участка, то их голосование часто рандомное.

Если говорить про социальные группы, то электорат можно условно поделить так:

Аксакалы и старшее поколение. Они влияют на соседей и родственников, часто голосуют за того, кто «свой» и уважает традиции.

Женщины-домохозяйки, ориентирующиеся на авторитет семьи и ближайшего окружения.

Молодежь. Она активна в соцсетях, но менее дисциплинированна в день голосования.

Трудовые мигранты. Хотя не всегда могут голосовать лично, но их мнение влияет на семьи, особенно в селе.

Бюджетники (учителя, врачи, госслужащие). Иногда голосуют под давлением администрации, но внутри могут быть «тихими протестными». А с учетом того, что начальству все сложнее осуществлять контроль за тем, как проголосовали подчиненные, представители этой группы все чаще голосуют так, как считают нужным.

Но как работать со всеми этими людьми, как учесть их потребности, как стать тем самым кандидатом мечты, который понравится и колеблющимся и части протестного электората, да еще и сумеет заманить на избирательные участки пассивных избирателей.

Фото из интернета

Задача кажется практически невыполнимой. Особенно в условиях жесткой политической конкуренции, как в Кыргызстане, и на таком перегруженном поле.

Однако есть один эффективный помощник, от которого на этих выборах будет зависеть не менее 90 процентов успеха — это профессиональный и качественный пиар.

К сожалению, как показывает опыт многих последних избирательных компаний, к пиару в Кыргызстане основная масса кандидатов относится как к вторичным инструментам. Его ценность не понимают и рассматривают исключительно как рекламу в СМИ и социальных сетях. Поэтому часто на пиаре экономят и берут в помощники не команду профи, а каких-нибудь родственников или знакомых.

Читайте по теме Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты

В результате мы получили целую плеяду политиков-клонов, практически ничем не отличающихся между собой. Посмотрите на последние созывы Жогорку Кенеша, молодых и перспективных вроде много, но настоящих политических звезд — по пальцам одной руки можно пересчитать. Так же, как и многие чиновники, примитивно рассуждающие, что заниматься пиаром ни к чему, ведь это самореклама, а у него итак есть помощник, который ведет его страничку в соцсетях или даже целая пресс-служба. Но реальный пиар он не про это. Он, прежде всего, про грамотно выстроенные коммуникации и не только через медиа.

Социальные сети, мессенджеры, СМИ создают огромный поток сообщений. Но чтобы прорваться к аудитории, нужна стратегия, креатив и точные инструменты. Главное, не просто появляться, мелькать в медиа, нужно выделяться. Тут нет мелочей. Важно, что и когда сказать, но так же очень важно, как сказать.

Потому что люди голосуют за эмоцию, за образ. А грамотная стратегия превращает политика или кандидата в депутаты в бренд.

Помните, на заре нулевых у одной из российских избирательных кампаний был слоган — «Голосуй сердцем!» Так вот эмоции, действительно, важнее фактов, и современный избиратель принимает решения скорее сердцем, чем холодным расчетом. Поэтому умение сформировать доверие и симпатию становится решающим фактором для победы на выборах и успешной политической карьеры.

И еще одно существенное замечание. Ждать официального старта кампании и только потом начинать думать о пиаре — это ошибка.

Сегодня политический пиар это марафон, а не спринт.

Успешные политики начинают работать с обществом задолго до выборов. Они формируют позитивный имидж, выстраивают доверие в соцсетях, регулярно присутствуют в медиапространстве. Они войдут в предвыборный процесс уже с готовым образом лидера и узнаваемым собственным брендом. Но таких — единицы. Мандатов значительно больше, а значит и шансов еще успеть. Если не победить в этот раз, то хотя бы заложить основу будущей политической карьеры.