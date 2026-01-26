Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие

Сестра писателя Чингиза Айтматова Роза Айтматова обратилась к правительству с просьбой не проводить мероприятия к 100-летию со дня рождения классика и направить средства, предусмотренные на юбилей, на улучшение жизни людей. Об этом говорится в ее обращении, опубликованном информационным агентством «Кабар».

По словам Розы Айтматовой, она заранее предполагает, что в обществе могут возникнуть споры о целесообразности бюджетных расходов на празднование юбилея писателя.

«Я уверена, что будут говорить: «Средства, выделенные на 100-летие Айтматова, можно было потратить на что-то другое». Поэтому заранее прошу правительство эти средства направить на улучшение жизни простых людей. Это будет подлинная память о нем», — говорится в обращении.

Она также подчеркнула, что со дня смерти Чингиза Айтматова прошло 17 лет, однако его имя до сих пор становится предметом обсуждений и критики в обществе. Роза Айтматова призвала не тревожить память покойного писателя и не осквернять его имя.

«Чингиза не нужно ни восхвалять, ни очернять — пусть он покоится с миром», — отметила она.

Ранее резонанс в обществе вызвало интервью бывшего главы Финансовой полиции Сыймыка Жапыкеева журналисту Эрнису Кыязову, в котором он дал резкую оценку творчеству Чингиза Айтматова, назвав его произведения «посредственными» и «пятикопеечными». Высказывания вызвали активное обсуждение в социальных сетях и СМИ.