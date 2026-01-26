14:03
Общество

Роза Айтматова о религиозных традициях их семьи и отношении брата к исламу

Сестра писателя Чингиза Айтматова Роза Айтматова в своем обращении отдельно обратилась к мусульманской общине, опровергнув распространяющиеся утверждения о том, что Айтматов якобы был далек от религии.

По ее словам, такие заявления не соответствуют действительности и являются безосновательными. Она рассказала о религиозных традициях семьи Айтматовых и подчеркнула, что уважение к исламу было неотъемлемой частью их воспитания.

Роза Айтматова напомнила, что их мать Нагима Айтматова в течение трех лет обучалась в женском медресе, знала арабскую письменность, читала Коран по книге и передавала эти знания детям. Несмотря на ограничения советского периода, в семье хранился Коран, а мать, по ее словам, даже в болезненном состоянии соблюдала пост и учила детей религиозным обязанностям.

«В самые трудные моменты она говорила, что Бог испытывает ее и что она должна выдержать все ради того, чтобы поставить детей на ноги», — отметила Роза Айтматова, добавив, что именно вера помогла матери пережить тяжелые испытания.

Она также привела в пример воспоминания родственников, согласно которым Чингиз Айтматов после выхода своих книг уединялся в комнате, выражал благодарность Богу и совершал молитву.

Кроме того, Роза Айтматова рассказала, что их дед Хамза строил медресе и мечети и вносил вклад в распространение ислама среди кыргызов, а прадед в свое время занимал должность муфтия Сибири и Казахстана. «Мы — потомки людей, глубоко связанных с исламской традицией», — подчеркнула она.

В этой связи Роза Айтматова назвала неверными и оскорбительными утверждения о том, что Чингиз Айтматов был «отдален от религии». 

По ее словам, писатель уважал ислам, соблюдал религиозные обряды и искренне верил в Бога.

Она также отметила, что внутреннюю веру человека невозможно измерить или оценить со стороны. «Чью-то веру может судить только Бог», — подчеркнула она, добавив, что духовные ценности Айтматова отражены в его произведениях, которые находят отклик у людей разных вероисповеданий по всему миру.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359272/
просмотров: 697
