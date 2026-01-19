14:53
Власть

В парламенте призвали дать оценку высказываниям Сыймыка Жапыкеева об Айтматове

Депутат Гулшаркан Култаева сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи заявила, что Минкультуры должно дать юридическую оценку действиям Сыймыка Жапыкеева, который высказался о Чингизе Айтматове.

По ее словам, Сыймык Жапыкеев дал интервью каналу с 200 тысячами подписчиков, где высказал свою оценку в отношении писателя.

«Чингиз Айтматов для нас — это культурный символ. Уважаемые представители Минкультуры, вы являетесь защитниками культурного наследия. Сыймык Жапыкеев нелицеприятно высказывается о нашем великом деятеле и культурном наследии, а вы молчите. Его комментарии распространяются в соцсетях, и это могут увидеть другие государства. Я требую, чтобы была дана юридическая и правовая оценка его словам», — сказала нардеп.

Заместитель министра культуры Марат Тагаев ответил, что Чингиз Айтматов не нуждается в защите от человека, который нуждается в психологической помощи и госпитализации. Но добавил, что ведомство подготовит официальную оценку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358394/
