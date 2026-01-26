13:09
Сестра писателя призвала прекратить спекуляции вокруг имени Чингиза Айтматова

Сестра выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова, общественный деятель, заслуженный работник сферы образования КР Роза Айтматова выступила с обращением к общественности в связи с распространением в интернете и обществе слухов и обвинений в адрес покойного писателя.

По ее словам, в последние дни имя Чингиза Айтматова активно обсуждается в негативном ключе, звучат противоречивые и, как она подчеркнула, недостоверные утверждения о его жизни, творчестве и общественной деятельности. Роза Айтматова выразила глубокую обеспокоенность происходящим и призвала «не тревожить память усопшего и не использовать его имя в политических и общественных разбирательствах».

Она рассказала, что особенно болезненно воспринимает попытки приписать Чингизу Айтматову ответственность за события в Оше 1990 года, обвинения в «отстраненности от кыргызского языка», а также заявления о его якобы односторонней политической позиции.

Комментируя события 1990 года, Роза Айтматова пояснила, что Чингиз Айтматов в тот момент находился в Москве и, стремясь предотвратить возможный межгосударственный конфликт, в срочном порядке встретился с тогдашним президентом Узбекистана Исламом Каримовым. По ее словам, итогом этой встречи стало обещание узбекской стороны не вводить войска на территорию Кыргызстана, что, по ее убеждению, позволило избежать масштабного конфликта в Центральной Азии.

Она также опровергла утверждения о том, что Чингиз Айтматов якобы сыграл решающую роль в избрании Аскара Акаева президентом. По ее словам, решение принималось депутатами Верховного Совета, а сам Айтматов в тот период даже не находился в стране.

Отдельно Роза Айтматова остановилась на теме языка. Она подчеркнула, что Чингиз Айтматов свободно владел кыргызским языком, вырос в селе Шекер и свои первые произведения писал именно на родном языке. Переход к русскому языку, по ее словам, был вынужденным и связан с преследованием со стороны советских чиновников в конце 1950-х годов, когда издание его произведений на кыргызском языке фактически блокировалось. Поддержку писателю тогда оказал поэт Александр Твардовский, предложив публиковаться в журнале «Новый мир».

Роза Айтматова также опровергла заявления о том, что Чингиз Айтматов был далек от религии. Она рассказала о религиозных традициях семьи, отметив, что писатель с уважением относился к исламу, соблюдал основные обряды и искренне верил в Бога.

В завершение обращения она призвала общество сохранить единство и не поддаваться на провокации, подчеркнув, что распространение слухов лишь сеет раздор.

«Не нужно ни превозносить его, ни очернять. Пусть Чингиз Айтматов покоится с миром», — подчеркнула она.
