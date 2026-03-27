В Омске открылась выставка «Мой Айтматов». Автором экспозиции стал основатель частного музея современного искусства и известный кыргызстанский художник Юристанбек Шыгаев.

Он привез 40 своих работ, посвященных творчеству народного писателя КР Чингиза Айтматова.

На открытии экспозиции художник рассказал, что произведения Чингиза Айтматова он читает с юности, а также имел счастье лично общаться с писателем. Он настолько восхищен творчеством писателя, что называет его «Богом». Юристанбек Шыгаев признается, что каждый раз, перечитывая произведения писателя, находит новые композиции, которые затем воплощает в своих картинах.

«Я его читаю и перечитываю и каждый раз нахожу новую композицию. Воспроизвожу образы не прямолинейно, а через свое восприятие. Мы с ним были знакомы. Его сын стал моим учеником. Сейчас он востребованный художник (Альдар Айтматов — младший сын Чингиза Торекуловича. — Прим. ред.). Сам Айтматов когда-то французам из ЮНЕСКО сказал, что если бы не стал писателем, то был бы художником. Это все рядом», — сказал автор выставки.

Юристанбек Шыгаев приехал в Омск в рамках сотрудничества Омского государственного педагогического университета и Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева, которые подготовили акцию «Академическая мобильность» для студентов и преподавателей вузов.