В Омске открылась выставка «Мой Айтматов»

В Омске открылась выставка «Мой Айтматов». Автором экспозиции стал основатель частного музея современного искусства и известный кыргызстанский художник Юристанбек Шыгаев.

Он привез 40 своих работ, посвященных творчеству народного писателя КР Чингиза Айтматова.

На открытии экспозиции художник рассказал, что произведения Чингиза Айтматова он читает с юности, а также имел счастье лично общаться с писателем. Он настолько восхищен творчеством писателя, что называет его «Богом». Юристанбек Шыгаев признается, что каждый раз, перечитывая произведения писателя, находит новые композиции, которые затем воплощает в своих картинах.

«Я его читаю и перечитываю и каждый раз нахожу новую композицию. Воспроизвожу образы не прямолинейно, а через свое восприятие. Мы с ним были знакомы. Его сын стал моим учеником. Сейчас он востребованный художник (Альдар Айтматов — младший сын Чингиза Торекуловича. — Прим. ред.). Сам Айтматов когда-то французам из ЮНЕСКО сказал, что если бы не стал писателем, то был бы художником. Это все рядом», — сказал автор выставки.

Юристанбек Шыгаев приехал в Омск в рамках сотрудничества Омского государственного педагогического университета и Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева, которые подготовили акцию «Академическая мобильность» для студентов и преподавателей вузов. 
С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
«Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
В Омске открылась выставка «Мой Айтматов»
