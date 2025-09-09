Что происходит за фасадом у соседей

Сразу несколько популярных политических российских Telegram- каналов распространили посты под заголовком «Черный лебедь» для Узбекистана«.

Мы прочитали публикацию за вас и предлагаем ее пересказ.

Что случилось

Контекст событий

На фоне успешно реализуемой многовекторной внешней политики Шавкатом Мирзиеевым внутри Узбекистана обозначилась проблема, способная повлиять на имидж и репутацию, как страны, так и узбекской власти.В конце прошлого года в Узбекистане произошла масштабная кадровая чистка. Своих должностей лишились десятки высокопоставленных чиновников и силовиков, среди которых Отабек Умаров, зять Шавката Мирзиеева, муж его младшей дочери Шахнозы. Он занимал должность заместителя председателя Государственной службы безопасности президента, и, по некоторым данным, у него были дружеские отношения с Улугбеком Шадмановым, одним из крупнейших бизнесменов республики, владельцем компании UCG, ведущей в области производства цемента в Центральной Азии.

Кадровые перестановки стали результатом эскалации межэлитного конфликта за влияние на главу государства и передел бизнеса.

Задержание в Дубае

Улугбек Шадманов прекрасно понимал, что его высокодоходный бизнес под угрозой, и уехал в Дубай, где у него были недвижимость и золотая резидентская виза.

Однако в канун новогодних праздников его задержали в собственном доме. Причем само задержание, как писали СМИ, было очень жестким и не типичным для правоприменительной практики ОАЭ, так же, как и то, что Шадманова быстро выслали в Ташкент без суда об экстрадиции.

Что дальше и при чем тут Амстердам

С тех пор о судьбе Улугбека Шадманова слышно мало, кроме того, что он содержится в СИЗО Службы государственной безопасности Узбекистана.

Но в последнее время новостей, связанных с ним, появляется все больше. И они говорят о том, что вокруг предпринимателя закручивается сложный сюжет, а он сам является частью большой геополитической игры.

Фото из интернета. Роберт Амстердам

Чем это может грозить

На днях стало известно, что к международной команде, обеспечивающей защиту Улугбека Шадманова, присоединился Роберт Амстердам, основатель юридической компании Amsterdam & Partners LLP. Он специализируется на политической защите и правах человека. Имя Роберта Амстердама хорошо известно не только в юридических кругах (он был адвокатом Михаила Ходорковского, сейчас защищает Самвела Карапетяна. — Прим.).Первая пресс-конференция Роберта Амстердама по делу Улугбека Шадманова состоится сегодня в Америке.

Как следует из пресс-релиза, распространенного компанией Amsterdam & Partners LLP накануне, Роберт Амстердам сосредоточится на обеспечении международных правовых механизмов защиты прав Улугбека Шадманова и «будет участвовать в судах против тех, кто незаконно лишил его доверителя Шадманова свободы, экстрадировав из Объединенных Арабских Эмиратов».

Западные эксперты и аналитики сходятся в том, что участие Роберта Амстердама в защите Улугбека Шадманова — четкий сигнал прежде всего официальному Ташкенту, что на Западе считают дело бизнесмена политически мотивированным, что скажется на привлекательности Узбекистана для инвесторов и его позициях в международных рейтингах. Кроме того, очевидно, что Улугбек Шадманов не просто предприниматель, у которого есть деньги на дорогих адвокатов. Он зачем-то нужен и интересен Западу, раз его защитой занимаются такие «тяжеловесы».