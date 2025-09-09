19:03
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Власть

Что происходит за фасадом у соседей

Сразу несколько популярных политических российских Telegram- каналов распространили посты под заголовком «Черный лебедь» для Узбекистана«.

Мы прочитали публикацию за вас и предлагаем ее пересказ.

Что случилось

На фоне успешно реализуемой многовекторной внешней политики Шавкатом Мирзиеевым внутри Узбекистана обозначилась проблема, способная повлиять на имидж и репутацию, как страны, так и узбекской власти.

Контекст событий

В конце прошлого года в Узбекистане произошла масштабная кадровая чистка. Своих должностей лишились десятки высокопоставленных чиновников и силовиков, среди которых Отабек Умаров, зять Шавката Мирзиеева, муж его младшей дочери Шахнозы. Он занимал должность заместителя председателя Государственной службы безопасности президента, и, по некоторым данным, у него были дружеские отношения с Улугбеком Шадмановым, одним из крупнейших бизнесменов республики, владельцем компании UCG, ведущей в области производства цемента в Центральной Азии.

Кадровые перестановки стали результатом эскалации межэлитного конфликта за влияние на главу государства и передел бизнеса.

Задержание в Дубае

Улугбек Шадманов прекрасно понимал, что его высокодоходный бизнес под угрозой, и уехал в Дубай, где у него были недвижимость и золотая резидентская виза.

Однако в канун новогодних праздников его задержали в собственном доме. Причем само задержание, как писали СМИ, было очень жестким и не типичным для правоприменительной практики ОАЭ, так же, как и то, что Шадманова быстро выслали в Ташкент без суда об экстрадиции.

Что дальше и при чем тут Амстердам

С тех пор о судьбе Улугбека Шадманова слышно мало, кроме того, что он содержится в СИЗО Службы государственной безопасности Узбекистана.

Но в последнее время новостей, связанных с ним, появляется все больше. И они говорят о том, что вокруг предпринимателя закручивается сложный сюжет, а он сам является частью большой геополитической игры.

из интернета
Фото из интернета. Роберт Амстердам
На днях стало известно, что к международной команде, обеспечивающей защиту Улугбека Шадманова, присоединился Роберт Амстердам, основатель юридической компании Amsterdam & Partners LLP. Он специализируется на политической защите и правах человека. Имя Роберта Амстердама хорошо известно не только в юридических кругах (он был адвокатом Михаила Ходорковского, сейчас защищает Самвела Карапетяна. — Прим. 24.kg).

Чем это может грозить

Первая пресс-конференция Роберта Амстердама по делу Улугбека Шадманова состоится сегодня в Америке.

Как следует из пресс-релиза, распространенного компанией Amsterdam & Partners LLP накануне, Роберт Амстердам сосредоточится на обеспечении международных правовых механизмов защиты прав Улугбека Шадманова и «будет участвовать в судах против тех, кто незаконно лишил его доверителя Шадманова свободы, экстрадировав из Объединенных Арабских Эмиратов».

Западные эксперты и аналитики сходятся в том, что участие Роберта Амстердама в защите Улугбека Шадманова — четкий сигнал прежде всего официальному Ташкенту, что на Западе считают дело бизнесмена политически мотивированным, что скажется на привлекательности Узбекистана для инвесторов и его позициях в международных рейтингах. Кроме того, очевидно, что Улугбек Шадманов не просто предприниматель, у которого есть деньги на дорогих адвокатов. Он зачем-то нужен и интересен Западу, раз его защитой занимаются такие «тяжеловесы».
Ссылка: https://24.kg/vlast/342853/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Как Акылбек Жапаров поссорился с Медербеком Алиевым. Продолжение скандала
Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить
Скандал в Вашингтоне. Трамп решил уволить главу ФРС, она отказалась уходить
В Бишкеке задержали адвоката по подозрению в даче взятки сотруднику милиции
Скандал. В Самарканде чиновник участвовал в совещании с секретаршей на коленях
ГКНБ задержал адвоката по подозрению в вымогательстве
Скандал между Азербайджаном и РФ. Баку отменил все мероприятия по линии Москвы
Кто в Кыргызстане может рассчитывать на бесплатного адвоката
В Оше задержан адвокат, подозреваемый в мошенничестве и подделке документов
Женщине сломали нос и кости лица. Пострадавшей предоставили бесплатного адвоката
Популярные новости
Камчыбек Ташиев в&nbsp;Нарынской области выкинул телефон подчиненного Камчыбек Ташиев в Нарынской области выкинул телефон подчиненного
Мошенники распространяют в&nbsp;WhatsApp сообщения от&nbsp;имени главы кабмина&nbsp;КР Мошенники распространяют в WhatsApp сообщения от имени главы кабмина КР
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Государство полностью берет на&nbsp;себя ипотеку военных и&nbsp;силовиков Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
Бизнес
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
9 сентября, вторник
18:30
10 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 10 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:10
Что происходит за фасадом у соседей
17:55
Мэр Эрнисбек Ормоков прокомментировал слухи о переносе столицы в Джалал-Абад
17:43
Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
17:38
В Туркменистане за танец перед портретом президента уволили работников аэропорта