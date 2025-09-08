19:28
Власть

Протесты. Власти Турции ввели ограничения на доступ к соцсетям и мессенджерам

Власти Турции ввели ограничения на доступ к ряду социальных сетей и мессенджеров на фоне массовых протестов в Стамбуле.

По данным Hurriyet, с полуночи пользователи столкнулись с перебоями в работе Telegram, X, YouTube, Instagram и WhatsApp.

Напомним, вчера в Стамбуле снова начались массовые митинги против властей страны. Поводом для акций протеста стало недовольство сторонников оппозиционной Народно-республиканской партии действиями Анкары. Полиция установила баррикады вокруг штаб-квартиры партии, что было воспринято как попытка блокады. В ответ оппоненты власти призвали своих сторонников к проведению митингов.

Власти ввели запрет на проведение собраний в шести районах Стамбула, а суд отстранил от должностей нескольких руководителей оппозиции. Вечером, когда граждане попытались пройти к зданию штаб-квартиры, полиция преградила им путь с помощью заграждений. Возникли жесткие стычки.
