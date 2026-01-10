11:18
Происшествия

Массовые акции в Иране. Власти страны пригрозили протестующим смертной казнью

Прокурор Тегерана заявил, что участникам беспорядков в Иране грозит смертная казнь.

Участникам беспорядков, которые будут наносить ущерб общественному и государственному имуществу, а также вступать в столкновения с силами правопорядка и безопасности страны, грозит смертная казнь, заявил Али Салехи.

СМИ
Фото СМИ

В свою очередь глава иранской судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи пообещал наказать участников беспорядков в соответствии с законом, но без каких-либо послаблений. Так он отреагировал на гибель прокурора Эсферайена в результате агрессивных действий протестующих.

По данным руководства судебной власти провинции Северный Хорасан, прокурор Эсферайена Али Акбар Хосейнзаде и несколько сотрудников правоохранительных органов погибли из-за того, что бунтовщики подожгли здание, в котором они находились, и не позволили экстренным службам оказать помощь.

Несколько работников полиции убиты в Тегеране минувшей ночью в ходе проходящих в стране протестов, сообщило агентство Tasnim. Два сотрудника сил безопасности Ирана погибли в столкновениях, прошедших в провинции Кум в четверг вечером. В Керманшахе от рук протестующих погибли двое военнослужащих.

Также в Керманшахе в результате беспорядков погибла трехлетняя девочка. Об этом ее отец заявил журналистам в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Беспорядки в Хамадане, на западе Ирана, привели к гибели шести человек. Гостелевидение не уточнило личности погибших.

Иранские СМИ сообщают об ущербе, нанесенном объектам частной и государственной собственности в Тегеране и других городах. Мэр Тегерана Алиреза Закани заявил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и машин скорой помощи, а также 24 квартиры.

Министерство разведки Ирана попросило граждан сообщать о всех «диверсиях и действиях террористов — наймитов США и сионистского режима, которые прошлой ночью совершили многочисленные акты стрельбы с целью убийства».

Аятолла Хаменеи заявил, что не уступит протестующим, и обвинил их в связях с Соединенными Штатами. Он впервые прокомментировал протесты, в результате чего погибли уже десятки человек. 86-летний Верховный лидер Ирана выступил перед сторонниками — его речь транслировали по государственному ТВ. Напомним, интернет в стране полностью отключен.

Массовые митинги в Иране, вызванные экономическим кризисом в стране и девальвацией местной валюты, продолжаются с конца декабря 2025 года.
