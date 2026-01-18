12:12
Протесты в Иране. Аятолла впервые публично признал гибель тысячи людей

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые публично признал гибель тысяч человек во время недавних протестов. При этом в их смерти он обвинил США.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые публично признал гибель тысяч человек по время недавних протестов

 «Мы считаем президента США преступником, [ответственным] за жертвы, ущерб и клевету против иранского народа», — заявил Али Хаменеи, его слова цитируют государственные СМИ страны.

Ранее Дональд Трамп призывал иранских демонстрантов «продолжать протесты» и предостерег Тегеран, что если силы безопасности перейдут к расправам, Вашингтон может прибегнуть к военному вмешательству.

По данным базирующегося в США информационного агентства иранских правозащитников HRANA, в результате жестокого подавления беспорядков погибло 3 тысячи 90 человек.

По последним сведениям, акции протеста зафиксированы в 585 локациях в 186 городах (31 провинция) Ирана, а число задержанных превышает десятки тысяч.

Противовоздушная оборона Ирана была приведена в состояние повышенной готовности.

Напомним, в стране больше недели нет интернета. Власти также отключили мобильную связь. Массовые митинги, вызванные экономическим кризисом и девальвацией местной валюты, продолжались с конца декабря 2025 года.
