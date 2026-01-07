11:07
Происшествия

Акции протеста в Иране: Кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в страну

В Иране продолжаются антиправительственные протесты. Министерство иностранных дел Кыргызстана призывает соотечественников воздержаться от поездок в эту страну.

По данным пресс-службы ведомства, на 6 января, согласно официальной информации МИД Ирана, граждан КР среди пострадавших в ходе митингов нет.

Кыргызстанцам, находящимся на территории Ирана, рекомендуется:

  • проявлять повышенную бдительность и осторожность;
  • избегать мест массового скопления людей, демонстраций и иных акций протеста;
  • строго соблюдать требования и рекомендации местных властей и правоохранительных органов;
  • иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также контактные данные посольства Кыргызстана;
  • отслеживать официальные сообщения местных властей и дипломатических представительств.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций рекомендуется обращаться в посольство КР в Тегеране. Номера горячей линии: +989352505226, +989352505229.
