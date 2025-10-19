13:12
Вторая массовая акция под лозунгом «Нет королям» прошла во всех штатах США

Во всех штатах США прошли масштабные протесты под лозунгом No Kings. Организаторы акции утверждают, что в акции приняли участие около 7 миллионов человек.

Отмечается, что более 100 тысяч человек вышли на протесты против политики Дональда Трампа в Нью-Йорке.

«Нет ничего более американского, чем заявить: «У нас нет королей» и воспользоваться своим правом на мирный протест», — сказала соучредитель организации, которая руководила планированием митингов, Лия Гринберг,

Участники митингов выразили обеспокоенность в связи с уголовным преследованием политических оппонентов президента страны, военизированными мерами по подавлению иммиграции и отправкой войск Национальной гвардии в города США (Трамп заявлял,что они направлены на борьбу с преступностью и защиту иммиграционных агентов).

Сторонники Дональда Трампа заявляют, что протесты являются митингами «ненависти к Америке».

Отметим, что митинги проходят на фоне шатдауна, из-за которого уже закрыты несколько федеральных социальных программ, а также уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск десятки тысяч госслужащих.

Это уже вторая массовая акция под лозунгом «Нет королям» в США. Первая прошла по всей стране в июне.
