Происшествия

Массовые акции и беспорядки. Госдеп просит граждан США покинуть Иран

Госдепартамент призывает граждан США покинуть Иран на фоне масштабных протестов, ограничений доступа к интернету и перебоев в работе общественного транспорта. Призыв размещен на сайте посольства Соединенных Штатов в Тегеране.

Американцам рекомендуется планировать альтернативные способы связи и при возможности покинуть страну через сухопутные границы с Арменией, Турцией или Туркменистаном.

«Если вы не можете уйти, найдите безопасное место в вашем доме или в другом безопасном здании. Имейте запас еды, воды, лекарств и других необходимых вещей», — рекомендует Госдеп.

Гражданам США с двойным гражданством советуют использовать для выезда иранский паспорт, так как Тегеран не признает их американское гражданство.

В сообщении также подчеркивается, что правительство США не имеет дипломатических или консульских отношений с Ираном, а интересы страны в Тегеране защищает Швейцария.

Стало известно, что вспомогательный дипломатический персонал посольства Франции в Тегеране из-за протестов также покинул страну.

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются более двух недель.

По данным правозащитной организации IHRNGO, погибли как минимум 648 протестующих, однако точное число жертв установить сложно из-за отключений интернета.

По последним данным организации, акции зафиксированы в 585 локациях в 186 городах (31 провинция) Ирана, а число задержанных превысило 10 тысяч.

Напомним, в государстве уже более трех суток нет интернета. Массовые митинги, вызванные экономическим кризисом и девальвацией местной валюты, продолжаются с конца декабря 2025 года.
