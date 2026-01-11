Число погибших в Иране участников протестов увеличилось до 200. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на источники.

Уточняется, что в больницах одного только Тегерана находилось более 200 тел, а причиной смерти большинства из них стали огнестрельные ранения.

При этом другие источники оценивают число погибших в ходе протестов в Иране иначе. По данным экспертов иранской правозащитной организации Human Rights Activists News Agency, за последние 13 дней в государстве погибли как минимум 65 человек, в том числе 50 участников акций и 14 сотрудников силовых ведомств.

Time признает, что не может независимо проверить точность названных цифр, однако отметил, что HRANA учитывает только тех погибших, чья личность установлена.

Напомним, в Иране уже более 60 часов нет интернета. Массовые митинги в стране, вызванные экономическим кризисом и девальвацией местной валюты, продолжаются с конца декабря 2025 года.