Садыр Жапаров провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику встретился с ее председателем Си Цзиньпином в Тяньцзине. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Лидеры двух стран провели содержательный обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонней и многосторонней повестки, в том числе о перспективах взаимодействия в рамках ШОС, развитии логистической инфраструктуры, повышении эффективности работы приграничных контрольно-пропускных пунктов, а также об углублении финансового, культурно-гуманитарного, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Си Цзиньпин приветствовал Садыра Жапарова, отметив, что с начала года стороны дважды провели встречи, на которых определены планы развития двусторонних отношений и достигнуто широкое взаимопонимание по вопросам сотрудничества.

Лидер Китая поздравил Садыра Жапарова и кыргызский народ с Днем независимости, пожелав республике процветания и благополучия. Он выразил готовность углублять согласование стратегий развития и двигаться вместе по пути модернизации.

В свою очередь президент КР выразил признательность Си Цзиньпину за неизменное внимание к нашей стране с первых дней независимости и постоянную помощь в развитии экономики.

Садыр Жапаров пригласил председателя КНР совершить государственный визит в Кыргызстан в 2026 году, выразив уверенность, что новые успехи в сотрудничестве станут символическим венцом этого визита.

Стороны выразили приверженность дальнейшему развитию стратегического взаимодействия, основанного на взаимном доверии и уважении, во благо народов двух государств.

По итогам встречи подписан ряд документов.
