Власть

Дональд Трамп требует привлечь к ответственности Джорджа Сороса и его сына

Дональд Трамп призвал привлечь к ответственности Джорджа Сороса и его сына за поддержку протестов в США. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Джордж Сорос и его замечательный сын, радикальный левак, должны быть обвинены по закону RICO за поддержку насильственных протестов и многого другого по всей территории Соединенных Штатов Америки. Мы больше не позволим этим безумцам разрывать Америку на части, не давая ей даже шанса «дышать» и быть свободной. Сорос и его группа психопатов причинили огромный вред нашей стране! В том числе и его безумные друзья с Западного побережья. Будьте осторожны, мы следим за вами!» — написал президент США.

Ранее в Америке прошли многотысячные митинги против президента Дональда Трампа. Участники акции требовали немедленной отставки главы Белого дома.

The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act — это федеральный закон США по борьбе с организованной преступностью, который предусматривает расширенные уголовные наказания и гражданские иски за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации.
