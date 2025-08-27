17:25
Власть

Госучреждение «Е-Дипломат» создали при МИД Кыргызстана

Постановление о создании государственного учреждения «Е-Дипломат» при Министерстве иностранных дел принял кабинет министров Кыргызстана. Решение подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Постановлением утверждены положение о государственном учреждении «Е-Дипломат» и его предельная штатная численность. Как отмечалось ранее, в новой структуре будут работать 40 человек.

Учреждение будет проводить организационно-техническое сопровождение работы органов дипломатической службы Кыргызской Республики, обеспечивать функционирование, развитие цифровой инфраструктуры и информационных систем.

Кроме того, ГУ «Е-дипломат» создали для для оптимизации системы государственного управления в сфере внешней миграции, повышения качества предоставляемых госуслуг в разрешительной сфере и обеспечения комплексного подхода к визовым и миграционным вопросам.
