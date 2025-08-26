11:33
Власть

В Бишкеке построят медицинский городок: детали указа президента

Президент Садыр Жапаров подписал указ о реализации проекта по строительству медицинского городка. 

Согласно документу, проект признан стратегической государственной задачей и приоритетным в среднесрочной перспективе. В медгородке будут объединены многопрофильные государственные учреждения здравоохранения, что позволит создать комплексную и централизованную систему оказания медицинских услуг населению.

Строительство и оснащение комплекса предполагается проводить за счет поэтапной приватизации имущественных комплексов госорганизаций здравоохранения, расположенных в столице, а также за счет частных инвестиций и средств международных организаций. При нехватке этих ресурсов расходы покроет республиканский бюджет.

Переселение больниц и других медучреждений в новый городок будет осуществляться по мере ввода объектов в эксплуатацию, но не позднее чем через два года после приватизации освобожденных зданий.

Руководство проектом возложено на управление делами президента.

Кабмин и мэрия Бишкека должны в шестимесячный срок определить место расположения медгородка, разработать концепцию его эксплуатации, составить план поэтапного переселения медучреждений и утвердить перечень организаций, которые войдут в новый комплекс.

Кроме того, правительству поручено урегулировать вопросы приватизации освобождаемых зданий, провести их рыночную оценку, рассмотреть статус объектов историко-культурного наследия и внести предложения по пересмотру «национального» статуса организаций здравоохранения с сохранением стимулирующих надбавок для их сотрудников. 

Документ опубликован сегодня, 26 августа и вступает в силу через семь дней. 

Ранее Минздрав сообщал, что строительство медгородка запланировано на юго-востоке столицы. В нем разместятся ведущие национальные учреждения здравоохранения:

  • Национальный центр онкологии и гематологии;
  • Национальный центр охраны материнства и детства;
  • Национальный госпиталь;
  • Национальный центр фтизиатрии;
  • Национальный центр кардиологии и терапии;
  • Национальный хирургический центр.

А управляющий делами президента Каныбек Туманбаев сообщал, что новый медицинский городок построят в жилмассиве «Кок-Жар».
