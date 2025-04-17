Минздрав намерен перенести основные больницы в район жилмассива «Кара-Жыгач». Глава ведомства Эркин Чечейбаев показал журналистам эскизы амбициозного проекта.

По его словам, новый медицинский городок планируется построить на 106 гектарах на юго-востоке Бишкека. Предполагается, что на новое месте передислоцируют Нацгоспиталь, Республиканскую инфекционную больницу, Национальный центр кардиологии, Центр борьбы с туберкулезом, некоторые родильные дома, Центр психиатрии и наркологии и другие медицинские учреждения.

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Все перечисленные стационары сегодня не соответствуют международным стандартам и требуют дорогостоящей реконструкции.

В МЗ КР также отмечают, что дешевле построить медгородок, что невозможно сделать в центре города из-за ограниченности пространства.

На новой территории возможна установка современных клиник с вертолетной площадкой, широкими проездами и организацией доступной среды. Проект также позволит сократить пробки на столичных дорогах, а на освободившихся участках можно разбить парки, построить школы и детские сады.

В ведомстве проинформировали, что часть больниц останется в черте Бишкека — станции скорой помощи, роддома, детские больницы, поликлиники.