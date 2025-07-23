16:19
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Общество

Медгородок в Бишкеке. О начале строительства сообщил управделами президента

Строительство медицинского городка скоро начнется в Бишкеке. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев во время визита в Национальный центр охраны материнства и детства.

Каныбек Туманбаев ознакомился с результатами капитального ремонта здания и подчеркнул, что все больницы страны должны соответствовать таким условиям. «Мы начинаем строить медицинский городок. Все больницы будут переведены туда — в Кок-Жар», — сказал он.

из архива
Фото из архива

Ранее Минздрав сообщал, что строительство медгородка запланировано на юго-востоке столицы. В нем разместятся ведущие национальные учреждения здравоохранения:

  • Национальный центр онкологии и гематологии;
  • Национальный центр охраны материнства и детства;
  • Национальный госпиталь;
  • Национальный центр фтизиатрии;
  • Национальный центр кардиологии и терапии;
  • Национальный хирургический центр.

В то же время министр здравоохранения Эркин Чечейбаев уточнил, что не все больницы будут переведены в новый комплекс. По его словам, городские ЦСМ и родильные дома останутся на прежних местах, чтобы обеспечивать доступность медицинской помощи.

Проект возведения медгородка находится на стадии подготовки. Сроки начала и завершения строительства пока не озвучены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337235/
просмотров: 518
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке после капитального ремонта вновь открылся НЦОМиД
Об интригах и воюющих коллективах рассказал глава Минздрава Кыргызстана
Врача избили, а потом арестовали: профсоюз медиков требует справедливости
Усилен контроль за акцизными марками: рейды прошли в Балыкчи и Чолпон-Ате
Новые правила оплаты труда для медработников Кыргызстана вступили в силу
Кыргызстан вводит официальные стандарты для подготовки традиционных целителей
После COVID-19. Как Кыргызстан готовится на случай вспышки заболеваний
Новый медгородок в Бишкеке. Указ президента уже на согласовании
В КР вводят современные методы для спасения зрения у детей с патологиями
Минздрав КР озабочен чрезмерным потреблением молодежью энергетических напитков
Популярные новости
Бишкек задыхается от&nbsp;жары: почему климат становится невыносимым и&nbsp;что дальше Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
Ташкент, как и&nbsp;Бишкек, испытывает рекордную жару Ташкент, как и Бишкек, испытывает рекордную жару
Бизнес
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
23 июля, среда
16:14
MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и ...
16:02
Пять способов оплатить налог на недвижимость назвала ГНС Кыргызстана
15:59
Укрепление кыргызско-таджикской границы: какие работы выполнены на данный момент
15:55
Камчыбек Ташиев вспомнил детство у палатки с мороженым в Джалал-Абаде
15:51
В Бишкеке обсудили упрощение миграционных процедур для кыргызстанцев в России