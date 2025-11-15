В Кыргызстане за счет бюджета строят 25 больниц и поликлиник

В 2025 году за счет бюджета по республике строят 25 больниц и поликлиник. Об этом заявил президент Садыр Жапаров во время церемонии открытия соцобъектов на территории госрезиденции «Ала-Арча».

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров

По его словам, государство уделяет особое внимание улучшению инфраструктуры школ, детских садов и медицинских учреждений.

«По итогам 10 месяцев 2025 года в республике построили и капитально отремонтировали 118 школ и детских садов, их ввели в эксплуатацию. До конца года завершат строительство и ремонт еще 32 школ. В этом году за счет бюджета по республике строят 25 больниц и поликлиник. Кроме того, 22 объекта здравоохранения капитально ремонтируют. А в 2026 году начнется строительство крупного медицинского городка в Бишкеке на более чем 5 тысяч мест, где граждане смогут получать все специализированные медицинские услуги в одном месте», — цитирует Садыра Жапарова его пресс-служба.

Глава государства добавил, что подобные масштабные проекты создают условия для повышения уровня жизни населения. Это результат устойчивой государственной политики, направленной на развитие человеческого капитала.

Отметим, что глава Минздрава Кыргызстана Эркин Чечейбаев пригласил французских партнеров к строительству медгородка в Бишкеке.