Кыргызстан и Казахстан по итогам переговоров подписали ряд документов

По итогам переговоров президентов Садыра Жапарова и Касыма-Жомарта Токаева подписаны ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-казахского совместного взаимодействия.

Главы государств подписали решение Высшего межгосударственного совета «Об одобрении Комплексного плана по сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан на 2025-2027 годы».

Фото пресс-службы президента. Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров

Кроме того, подписаны следующие документы:

— Совместное заявление глав государств;

— Решение Высшего межгосударственного совета по вопросам кыргызско-казахских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, культурно-гуманитарной сферах сотрудничества;

— Дорожная карта по увеличению товарооборота между Казахстаном и Кыргызстаном до 2030 года;

— Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и коммерции Кыргызстана и акиматом Алматинской области Казахстана о строительстве оптово-распределительного центра в Алматинской области;

— Меморандум между ГНС при кабмине КР и Комитетом государственных доходов Министерства финансов Казахстана о перемещаемых автотранспортных средствах и товарах;

— Меморандум между ГНС и Комитетом государственных доходов о проведении пилотного проекта по применению навигационных пломб по отслеживанию перевозок автомобильным транспортом в рамках взаимной торговли;

— Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о пунктах пропуска через госграницу, подписанное 25 декабря 2003 года;

— Соглашение между правительством Казахстана и кабинетом министров Кыргызстана в области подготовки кадров для Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана;

— Соглашение между кабмином КР и правительством РК о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в Астане и Бишкеке для посольств двух стран;

— Соглашение об информационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения между Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана и Социальным фондом при кабинете министров Кыргызстана;

— План мероприятий по расширению сотрудничества в сфере культуры между Кыргызстаном и Казахстаном на 2025-2027 годы;

— Соглашение между правительством Казахстана и кабинетом министров Кыргызстана о координации радиочастотных присвоений в полосе радиочастот 29.7 МГц — 3000 ГГц, используемых наземными радиослужбами Казахстана и Кыргызстана;

— План мероприятий по сотрудничеству в сфере туризма между Министерством экономики и коммерции Кыргызстана и Министерством туризма и спорта Казахстана на 2025-2026 годы;

— Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики и Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Кыргызстане с официальным визитом.