15:56
USD 87.45
EUR 101.92
RUB 1.09
Власть

Кыргызстан и Казахстан по итогам переговоров подписали ряд документов

По итогам переговоров президентов Садыра Жапарова и Касыма-Жомарта Токаева подписаны ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-казахского совместного взаимодействия.

Главы государств подписали решение Высшего межгосударственного совета «Об одобрении Комплексного плана по сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан на 2025-2027 годы».

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров

Кроме того, подписаны следующие документы:

— Совместное заявление глав государств;

— Решение Высшего межгосударственного совета по вопросам кыргызско-казахских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, культурно-гуманитарной сферах сотрудничества;

— Дорожная карта по увеличению товарооборота между Казахстаном и Кыргызстаном до 2030 года;

— Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и коммерции Кыргызстана и акиматом Алматинской области Казахстана о строительстве оптово-распределительного центра в Алматинской области;

— Меморандум между ГНС при кабмине КР и Комитетом государственных доходов Министерства финансов Казахстана о перемещаемых автотранспортных средствах и товарах;

— Меморандум между ГНС и Комитетом государственных доходов о проведении пилотного проекта по применению навигационных пломб по отслеживанию перевозок автомобильным транспортом в рамках взаимной торговли;

— Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о пунктах пропуска через госграницу, подписанное 25 декабря 2003 года;

— Соглашение между правительством Казахстана и кабинетом министров Кыргызстана в области подготовки кадров для Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана;

— Соглашение между кабмином КР и правительством РК о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в Астане и Бишкеке для посольств двух стран;

— Соглашение об информационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения между Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана и Социальным фондом при кабинете министров Кыргызстана;

— План мероприятий по расширению сотрудничества в сфере культуры между Кыргызстаном и Казахстаном на 2025-2027 годы;

— Соглашение между правительством Казахстана и кабинетом министров Кыргызстана о координации радиочастотных присвоений в полосе радиочастот 29.7 МГц — 3000 ГГц, используемых наземными радиослужбами Казахстана и Кыргызстана;

— План мероприятий по сотрудничеству в сфере туризма между Министерством экономики и коммерции Кыргызстана и Министерством туризма и спорта Казахстана на 2025-2026 годы;

— Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики и Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Кыргызстане с официальным визитом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/340636/
просмотров: 432
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош открылось генеральное консульство Казахстана
Кыргызско-Казахский молодежный форум пройдет в Бишкеке
Президенты Кыргызстана и Казахстана откроют «Золотой мост дружбы»
Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду
Как Россия готовила захват Казахстана. Утечка документов ГРУ
Иран и Кыргызстан могут возобновить прямое авиасообщение
Starlink официально вошел на рынок Казахстана
Кыргызстан и Афганистан укрепляют торгово-экономические связи
В 2024 году объем инвестиций из России в Кыргызстан достиг $279,3 миллиона
Впервые в истории казахстанский «Кайрат» пробился в плей-офф Лиги чемпионов
Популярные новости
Президенты Кыргызстана и&nbsp;Казахстана откроют &laquo;Золотой мост дружбы&raquo; Президенты Кыргызстана и Казахстана откроют «Золотой мост дружбы»
Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков
После критики Садыра Жапарова на&nbsp;Иссык-Куле очистили пляж в&nbsp;селе Бактуу-Долоноту После критики Садыра Жапарова на Иссык-Куле очистили пляж в селе Бактуу-Долоноту
В&nbsp;Узбекистане предложили выдвинуть Шавката Мирзиеева на&nbsp;Нобелевскую премию мира В Узбекистане предложили выдвинуть Шавката Мирзиеева на Нобелевскую премию мира
Бизнес
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
Начните учебный год с&nbsp;экономией 1500 сомов&nbsp;&mdash; подключайте &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О! Начните учебный год с экономией 1500 сомов — подключайте «Семья Премиум» от О!
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
22 августа, пятница
15:31
Член ОПГ Чынгыза Джумагулова с приятелями задержан по подозрению в мошенничестве Член ОПГ Чынгыза Джумагулова с приятелями задержан по п...
15:18
Кайыркуль Шаршебаева будет бороться за бронзу чемпионата мира по борьбе
15:11
На Иссык-Куле милиционеры спасли тонущего мальчика
14:56
Таможенная служба пополнилась сразу 47 новыми сотрудниками
14:51
Визит президента Казахстана в Кыргызстан. Что происходит сегодня