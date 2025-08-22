Разведка США запретила давать союзникам данные о переговорах РФ и Украины

Американская разведка перестала делиться с союзниками информацией о российско-украинских переговорах, сообщает CBS News.

Уточняется, что директор Национальной разведки Тулси Габбард отдала распоряжение всем американским спецслужбам не делиться какой-либо информацией о переговорах с альянсом «Пяти глаз», в который, помимо США, входят разведки Великобритании, Новой Зеландии, Канады и Австралии.

Директива классифицировала всю аналитическую информацию и сведения, связанные с российско-украинскими мирными переговорами, как NOFORN — не подлежащую распространению за рубежом. Таким образом, развединформацию запрещено передавать другим странам или иностранным гражданам. Распространять разрешено только сведения, уже опубликованные ранее. Под запрет попали также материалы ведомств, которые подготовили или предоставили разведданные.

«Союзникам важно иметь общую разведывательную картину, чтобы политики и переговорщики могли координировать свои позиции и заключать лучшие сделки или наилучшим способом вести войну», — прокомментировал распоряжение бывший сотрудник разведки ЦРУ и Министерства внутренней безопасности США Стивен Кэш.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что начал подготовку встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, после которой будет организована трехсторонняя встреча — с участием самого президента США.