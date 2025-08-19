Украинский вопрос. Трамп заявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского

Дональд Трамп заявил, что начал подготовку встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, после которой будет организована трехсторонняя встреча — с участием самого президента США. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома также назвал хорошей встречу с Зеленским и европейскими лидерами.

По его словам «состоялась очень плодотворная встреча с высокими гостями»: Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Италии Джорджией Мелони, премьер-министром Великобритании Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Напомним, в ходе встречи лидеры европейских государств обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены при координации с США.

«Все очень рады возможности достижения МИРА между Россией и Украиной. По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече президента Путина и президента Зеленского в месте, которое будет определено позже», — написал он.

После этой встречи пройдут трехсторонние переговоры — «два президента и я сам», также отметил Дональд Трамп.