Цифровизация освободит учителей от бумажной нагрузки, считают в Минпросвещения

Цифровизация сектора образования направлена прежде всего на снижение бюрократических процессов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

По ее данным, раньше каждый учитель был вынужден вести один и тот же учет успеваемости в нескольких формах: бумажный журнал, личные дела учащихся, сводные таблицы для разных ведомств. Сегодня оценки и вся информация относительно социального, демографического статуса, успеваемости и посещаемости учащихся фиксируются однократно в системе и далее автоматически формируются в нужные отчеты.

«Если раньше школы сдавали до 46 различных отчетов, то теперь через цифровизацию образовательного процесса и интеграцию с другими государственными ведомствами 75 процентов отчетов полностью аннулируется. Это говорит о том, что время учителей значительно высвобождается. Администрация школ больше не отвлекает учителей и родителей на сбор справок и анкет», — заявили в Минпросвещения.

Кроме того, отменена обязанность учителей готовить планы уроков и учебные планы вручную. В системе «Күндөлүк» уже содержатся все темы на новый 2025/2026 учебный год по всем предметам: учитель выбирает нужную тему, ставит оценки, отметки о посещаемости. Эта информация, по словам чиновников, сразу загружается в соответствующие административные отчеты, так что больше не нужно переписывать одну и ту же информацию по несколько раз. Это экономит значительное количество времени, делает необходимую информацию доступной для администрации, родителей, школьников.

«Мы слышим тревоги учителей и понимаем, что переходный период сопровождается дополнительной нагрузкой. Но текущая нагрузка связана с разовым внесением данных, в дальнейшем системы будут только облегчать труд, а не утяжелять его; проводится обучение педагогов, включая учителей старшего поколения, цифровым инструментам», — заверили в Минпросвещения.

Отметим, как сообщили 24.kg читатели, при поступлении детей, к примеру, в 10-й класс в отдельных школах требуют следующий пакет документов (копии):

свидетельство об основном общем образовании,

свидетельство о рождении ребенка или паспорт,

справку с места жительства,

справку о составе семьи,

паспорта родителей,

ИНН ребенка,

заявление.

Родители задаются вопросом, зачем нужно собирать документы детям, которые окончили 9-й класс в тех же самых школах два месяца назад.